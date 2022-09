13:31

¿Cómo está el vestuario?

Pienso que es difícil porque antes de Vallecas el equipo entrenó a full, este equipo entrena siempre a full y estoy muy contento con esto. Somos un equipo joven. Lo que me ha enfadado es que todo el equipo estaba sorprendido de la agresividad del Rayo, esto no me gusta porque lo trabajamos mucho, miramos muchos vídeos, se trabaja a nivel táctico y no me gusta que el equipo esté sorprendido. Estoy escuchando que todo el mundo me habla de Vallecas, Elche, Cádiz... puede pasar esto. Equipos con jugadores que han jugado muchos años en Segunda. Cuando juegas en estos campos tienes que jugar 95 minutos siempre a full, estoy enfadado porque el equipo no puede verse sorprendido con lo que pasa. Cuando juegas en esta liga el equipo debe estar siempre a full. Se puede fallar un pase pero la actitud no.