Enith Salón y Anna Torrodà, jugadoras del Valencia Femenino, han sido convocadas por el seleccionador absoluto, Jorge Vilda, para disputar los partidos amistosos contra Suecia y Estados Unidos, los días 7 y 11 de octubre, respectivamente. La guardameta del conjunto valencianista podría debutar con la selección absoluta en dichos encuentros. Torrodà, por su parte, no es nueva una lista en la que hay hasta seis jugadoras nuevas con la absoluta. Las futbolistas españolas se enfrentarán a dos de las ocho selecciones a las cuales España no ha ganado nunca y que están en el top-3 del ranking FIFA.

Cambios en la lista

Tras el comunicado de las 15 jugadoras del combinado nacional, en las que solicitaban no ser convocadas, Vilda ha decidido no seleccionarlas. Tampoco estará Alexia Putellas, que está lesionada y se unió al mensaje de sus compañeras, ni Jenni Hermoso, que en un comunicado personal expresó no estar de acuerdo con las formas, pero sí con el mensaje de las futbolistas. Por otra parte, Irene Paredes, la otra capitana del combinado nacional, tampoco formará parte del equipo español.

De esta manera, la convocatoria de la selección española estuvo formada, en un inicio, por nueve jugadoras del Real Madrid, el equipo con más representación, además de dos jugadoras del Barça, entre las que se encuentran Nuria Rábano y Salma Paralluelo. Sin embargo, el propio club dio de baja por problemas musculares quince minutos antes de que Vilda diera la lista y ya ha sido reemplazada por Lucía Rodríguez, también del Madrid.