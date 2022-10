13:18

¿Cómo afronta el partido el vestuario sabiendo que juega fuera?

"Teoría y práctica. Hablamos. Sabemos qué está pasando. El otro día dije que no podemos ir al supermercado y pedir 20 euros de experiencia. Debemos seguir trabajando como lo estamos haciendo. Estamos por una travesía. Me acuerdo cuando yo tenía 23 años y me costaba. Los más veteranos me ayudaban y me pedían tranquilidad. En momentos de dificultad, como este, espero que los jugadores con más experiencia hablen más. En un partido puede pasar que se juegue mal 10 minutos o se den tres o cuatro pases malos. Me gustaría que en esos momentos complejos, en lugar de tirar la cara al suelo, se hable más y se sufra como un equipo. Todos juntos"