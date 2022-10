Luis Rubiales ha vuelto a quedar señalado públicamente. El presidente de la RFEF tiene un historial de actuaciones y declaraciones polémicas y a ello hay que añadir los nuevos mensajes publicados por 'El Confidencial' en los que hablaba con su familia. Entre otras cosas, el mandatario deja claras sus preferencias deportivas, así como los equipos que menos le gustan.

Los últimos mensajes de Rubiales datan de enero de 2020 y comentó el partido que enfrentaba a Real Madrid y Sevilla en el Santiago Bernabéu (2-1). "A ver si nos cepillamos a los palangana estos", en alusión despectiva al conjunto andaluz. Por otro lado y también durante la disputa del choque, comenta que los equipos españoles que peor le caen son "en este orden: Villarreal, Sevilla y Valencia".

Luis Rubiales comentaba el Madrid - Sevilla

Mientras Luis Rubiales y su padre hablaban sobre el partido, ambos aprovecharon para criticar al presidente sevillista, metiendo a Valencia y Villarreal por medio. Por otro lado, el día en el que se produjeron dichos mensajes, le anularon un gol al sevillista De Jong con polémica. Tal fue así que Monchi puso el grito en el cielo y no dudó en dejar claro su disconformidad ante los micrófonos: "Me niego a analizar el partido táctica-técnicamente porque esa jugada es muy clave. Es absurdo analizar a partir de ahí nada. Si me anulan el segundo, saco al equipo".

Estos WhatsApp son parte de las publicaciones que realiza 'El Confidencial' y se encuentran entre los 'Supercopa Files' que están siendo investigados tanto por la Fiscalía Anticorrupción como por el Juzgado de Majadahonda.