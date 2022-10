El Valencia CF ha cambiado sustancialmente su cara respecto a la temporada pasada. El cuadro blanquinegro juega bien, tiene la posesión, defiende con solvencia y es de los equipos más goleadores. Entonces, ¿por qué los partidos del Valencia de Gattuso tienen tan poco tiempo efectivo?

Según publica 'Relevo', el conjunto de Mestalla tiene el menor promedio de minutos de reloj con la pelota en juego, con un pobre bagaje de 46,54 por partido. En ocasiones, uno no juega porque no quiere, pero el resto de estadísticas dejan claro que no es el caso del Valencia CF.

Los hombres de Gattuso son el segundo equipo con mayor posesión de LaLiga con un 61% de media, superado sólo por el FC Barcelona (65%). Sólo con este dato, ya se puede poner en cuarentena el hecho de que el Valencia es el culpable de que se desperdicie medio partido. Por otro lado, la táctica del entrenador pasa por sacar el balón jugado desde atrás, evitando el pelotazo y generando de esta manera 3.081 pases (5º equipo en el ranking).

La temporada pasada, el Valencia fue el equipo que más faltas cometió y recibió (641-586), pero actualmente es el cuarto (122 hasta ahora). En contraposición, es el equipo al que más le han golpeado (131).

Las tarjetas, una evidencia

Las tarjetas rojas son el motivo por el que se suele perder más tiempo efectivo de juego a lo largo de un partido, sobre todo si son directas. La entrada del VAR y posibles revisiones, frenan el partido durante varios minutos que no siempre se recuperan después y el Valencia CF ha sido testigo de 9 expulsiones en lo que llevamos de LaLiga: 5 del rival y 4 propias. Respecto a las amarillas, los de Gattuso acumulan 19, cifra por debajo de la media de LaLiga (20,7).

Otro de los motivos que llevan a frenar el ritmo del partido es cuando el balón sale fuera del rectángulo de juego. Un disparo que se marcha a la grada puede tardar bastante en volver y el Valencia es el cuarto equipo que más chuta del campeonato, además del cuarto que más marca.