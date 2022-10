El Valencia de Gennaro Gattuso funciona y mira hacia arriba en la tabla de clasificación siempre fiel a sus señas de identidad. Lo mejor de este joven grupo de jugadores (la edad media más joven de las grandes ligas europeas) es que tiene mucho margen de mejora. Para eso hay que pulir pequeños grandes detalles que pueden acabar marcando la diferencia en los partidos. Un tema que ocupa y preocupa al entrenador son las rojas evitables. Rino trabaja en Paterna para que el equipo aprenda de sus errores y no se repitan rojas como las que vieron Mouctar Diakhaby, Marcos André e Ilaix Moriba en las últimas cinco jornadas del campeonato. Gattuso no quiere más expulsiones evitables. Se ganó al Getafe y a Osasuna y se empató contra el Espanyol, pero el riesgo de que penalicen al equipo es grande.

Gattuso explotó por la doble amarilla que vio Diakhaby en el banquillo como consecuencia de una protesta arbitral. El italiano le pegó una fuerte patada a la nevera de las bebidas del equipo y se encaró con el francés. Luego en rueda de prensa le reprochó su comportamiento: "Estoy enfadado con él, en el banquillo tengo que hablar solamente yo, no los jugadores, perder un jugador para el sábado porque no está tranquilo en el banquillo es inaceptable. Cuatro expulsiones en ocho partidos es mucho". El partido se ganó, pero Diakhaby no estará el sábado contra el Elche.

El enfado fue mayor porque llueve sobre mojado en el Valencia. Gattuso vio cómo la semana pasada en el RCD Stadium Marcos André se autoexpulsaba en el minuto 85 con una agresión después de caer en la trampa de Vini de Souza. "Lo de Marcos André... así no se puede. Esto no se puede. Debemos mejorar en este aspecto. Estoy contento por la técnica y personalidad del equipo pero hay que trabajar para mejorar estos aspectos que digo y tiene que ver con la juventud". Días más tarde, Competición confirmó su sanción de dos partidos (Osasuna y Elche). Igual de grave fue la expulsión de Ilaix Moriba. El guineano entró en el minuto 67 del Valencia-Getafe con 5-0 y, por un exceso de ímpetu y una evidente falta de experiencia, vio dos amarillas en el 75 y en el 88 que le obligaron a retirarse cabizbajo. La única roja ‘deportiva’ la vio Eray Cömert en la jornada 1 por una dura entrada a Castellanos (Girona) después de la intervención del VAR.