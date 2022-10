La vida fuera del Valencia CF está siendo, en general, complicada. La plantilla sufrió importantes cambios el pasado mercado estival y muchos futbolistas abandonaron la disciplina blanquinegra, bien por fin de su cesión, bien por final de contrato o porque fueron vendidos o cedidos a otros clubes. A la inmensa mayoría de ellos las cosas no le están yendo todo lo bien que esperaban cuando tuvieron que cambiar de aires. Cada caso es diferente, pero de momento ninguno está brillando especialmente y aunque algunos atraviesan una natural fase de aclimatación, otros no parecen estar encontrando la versión que aspiraban dar cuando abandonaron Mestalla.

Las dos salidas más importantes fueron las de Carlos Soler y Gonçalo Guedes, que la temporada pasada fueron los futbolistas más destacados del Valencia CF. No se puede decir que sean cara y cruz, pero la situación de ambos es muy diferente. El centrocampista valenciano gozó de muy pocos minutos en su primer mes con el PSG, pero es cierto que su participación ha ido en aumento a medida que se ha adaptado a la capital francesa. Dentro del elenco de estrellas que tiene Christophe Galtier a su disposición es muy complicado ser titular, pero el canterano valencianista ya ha salido de inicio dos veces este mes de octubre y se estrenó como goleador en Champions con un muy buen disparo desde la frontal contra el Maccabi Haifa, mostrando un importante crecimiento a las puertas del Mundial.

Guedes va a menos en los Wolves

La situación de Guedes es muy delicada. El Wolverhampton atraviesa su peor temporada desde que ascendió a la Premier League y el luso no es ni la sombra de lo que fue en su última campaña en Mestalla. Al portugués le costó mucho encontrarse del todo cómodo en Valencia, pero ya lo había logrado, había alcanzado una versión diferencial y tuvo que hacer las maletas para marcharse a Inglaterra, a una ciudad radicalmente diferente y un fútbol mucho más exigente a nivel físico. La carrera de Guedes, dirigida por su entorno, ha sufrido un bajón con su cambio de aires.

También traspasado se marchó Maxi Gómez a Turquía. El uruguayo venía de dar un rendimiento realmente flojo en el Valencia y pensó en el vigente campeón otomano, el Trabzonspor, como el mejor equipo para relanzar su carrera. Lo cierto es que su corta estadía allí está siendo una montaña rusa: no está encontrando su mejor nivel, protagonizó una expulsión por agresión y ha marcado dos goles. El entrenador turco, no obstante, le está poniendo siempre de titular para tratar de sacarle el máximo partido.

Un caso muy diferente es el de Jasper Cillessen. El guardameta neerlandés sí está colmando sus expectativas cuando decidió volver a casa para jugar en el Nimega. Aunque su equipo está en la zona media baja de la tabla, es uno de los conjuntos menos goleados del país y el exvalencianista es titular indiscutible (ha encajado 11 goles en 10 partidos y lleva dos porterías a cero). Física y anímicamente se encuentra muy bien en ‘casa’.

Algo parecido a una segunda juventud la está viviendo Denis Cheryshev. Salió del Valencia y no encontró acomodo en una liga importante y tampoco en un equipo que jugase competición europea, así que se decidió por emprender una nueva aventura en el Venezia de la Serie B. Allí no es indiscutible, pero sus números de momento son buenos: tres goles y una asistencia en seis partidos. Superada la treintena, el ruso se ha salido de la primera línea del fútbol europeo.

Manu Vallejo, por el contrario, sí está tratando de rehacer su camino en la élite. Se desvinculó para firmar con el Girona y allí el puesto de delantero titular es para Stuani. De momento está interpretando el mismo rol que en su primer año en el Valencia: como revulsivo. Suma dos asistencias y un penalti provocado, está para más minutos y la afición catalana está contenta con su implicación siempre que juega. Está actuando lejos de la punta.

Los cedidos del Valencia CF

Por lo que respecta a las cesiones de Koba Koindredi y de Uros Racic no están acabando de cumplir con su cometido. En el caso del francés su estreno fue muy bueno, se metió en el bolsillo a la afición carbayona con grandes actuaciones, pero una lesión le ha frenado en seco y lleva cinco encuentros sin poder participar. Se espera que cuando regrese lo haga de nuevo como titular y continúe creciendo para volver a Mestalla. En cuanto al serbio, lo cierto es que no está cumpliendo sus expectativas en Braga. Iba a una liga en la que había dominado con el Famalicao, pero en esta segunda etapa no se está asentando como titular habitual aquejando lo mismo que en Valencia: su indefinición como centrocampista.

Ostracismo

A los que peor les está yendo, no obstante, es a Bryan Gil y Omar Alderete. Ambos tuvieron opciones de volver en verano, especialmente el andaluz, pero ninguna operación se acabó dando. El Tottenham cerró las puertas de Gil sobre la bocina y apenas le está dando minutos. El central paraguayo, que finalmente no se marchó al Getafe, ni siquiera ha efectuado su debut. Tuvo una lesión en el anterior parón de selecciones, pero a pesar de estar ya recuperado tampoco ha jugado con el equipo azulón.