Los minutos finales del encuentro entre el Valencia y el Barça, además de propiciar el tanto de la victoria azulgrana, protagonizó una tangana que marcó los últimos coletazos del partido. Tras el tanto de Robert Lewandowski, el '9' perdió tiempo en la banda de Mestalla, sin dejar sacar a los valencianistas, y a Foulquier no le gustó la actitud del polaco. Hasta el punto de que el '20' empujó al atacante para provocar un encontronazo entre ambos conjuntos.

El envión del francés hizo saltar las chispas en la banda, y a Ferran Torres se tomó la justicia por su mano empujando al futbolista que inició la tangana. Su gesto no gustó a Samu Castillejo, que fue a pedir explicaciones al '11' culé con actitud agresiva, hasta que ambos fueron a separar y a intentar poner calma en la pelea. De Burgos Bengoetxea no expulsó a ningún jugador, pero mostró amarillas a Foulquier, Castillejo y Ferran Torres. Lewandowski no fue amonestado por perder tiempo al no deja sacar de banda al Valencia CF.

Una vez finalizó el partido, Mestalla mostró su enfado y puso el foco en el exjugador valencianista, entonando cánticos en su contra. En las declaraciones pospartido, tanto el Barça como el Valencia comentaron el encontronazo desde sus respectivas perspectivas. Raphinha, autor de la asistencia del 0-1 sobre la bocina, justificó la pérdida de tiempo de Lewandowski. "Ellos hicieron un partido con clama. Esperaban mucho. Con el gol hicimos lo que hicieron ellos y no les gustó", dijo el brasileño. Mientras, Guillamón no entró al trapo. "Se ha calentado al final, pero sin más. Son cosas que pasa. Ha sido un partido con tensión", aseguró el internacional absoluto.