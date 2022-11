13:12

Sensación sobre el entorno

"Yo no hablo de la afición, sino de vosotros. A alguno de vosotros (periodistas) le gusta que las cosas no vayan bien. Porque si las cosas van bien, habláis de Europa, de Champions... Sabéis que es muy difícil pero siempre ponéis un objetivo más. A alguno de vosotros le gusta crear confusión y esto es lo mejor para vosotros. Yo no hablo de la afición, ellos vienen 45.000 espectadores juguemos mal o bien. Yo hablo por los que estamos aquí y es difícil de explicar. A alguno de vosotros os gusta cuando tenemos problemas. Yo soy astuto y tengo la seguridad de que el equipo entrena bien y trabaja. A mí no me gusta perder, como a la afición. Cuando se pierde un partido muchos de vosotros me habláis y me decís si estoy jodido. Es normal, no me gusta perder. Tengo una cara y no soy un falso que vengo aquí a hacerme el contento. No me gusta perder, pero el problema aquí es que a alguno de vosotros le gustan las dificultades"

Se le ve algo alterado

"Es que habláis de cosas que no son verdad. Si pensáis que yo estoy aquí para revalorizar a jóvenes del Valencia, a mí me duele la cabeza. El propietario del club nunca me habló de esto. Luego podremos decir más o menos sobre los jugadores, pero yo estoy contengo con mi equipo. Estoy contento con la mentalidad de mi equipo, debemos mejorar pero el equipo está vivo. Si van perdiendo no es por jugar sin mentalidad. Este es mi estilo, y no digo que sea mejor o peor que otros, pero se puede ganar con este estilo y estoy contento con mis jugadores. Yo voy a muerte con mi equipo y por eso me enfado. Podéis decir que no preparo bien el partido, pero no se puede jugar con mis palabras. Siempre hablé de las mismas cosas y no es posible que tenga que vivir esto. Yo no voy contra el presidente o contra el club. Me tiro fuera de este juego. El primer responsable si no se gana soy yo y si es así me voy a casa. No es correcto que me pongáis en contra del presidente o del club"