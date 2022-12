Libertad VCF llevará la mayor representación del valencianismo a una Junta General de Accionistas que se ha logrado nunca. 39.440 acciones delegadas, 6 ponentes y 1.267 accionistas representados. Es la gran amenaza para Meriton. SUPER ha hablado en las horas previas con su presidente José Pérez para conocer los planes del colectivo valencianista de oposición a Peter Lim en esta junta. Llevan muchos días preparándola y nada ni nadie les va a silenciar. Su mensaje está claro:

«La idea de Libertad para esta junta es, aprovechando que están Layhoon Chan y Kiat Lim, enfrentar a Meriton su nefasta gestión y dejar en evidencia delante de ellos que llevan ocho años gestionando el Valencia de una forma nefasta y sin una excusa. No pueden achacarlo al Covid porque la gestión nefasta de Layhoon ya se estaba dando antes de la pandemia. Les diremos que sus decisiones en contra de la sociedad no tienen nada que ver con la situación del mundo fútbol, sino de cómo ellos entiende esta sociedad y para qué quieren controlar y gestionar esta sociedad. Que no es para los fines que está concebida esta sociedad. Que es desde la viabilidad económica conseguir logros deportivos. Nuestra pretensión es enfrentrarles a esa realidad y que dejen de mentir ya. Porque cada uno de los que ha hablado, tanto Anil Murthy, pero igual o más todavía Layhoon y ahora Javier Solís en sus últimas intervenciones, es que su divisa es la mentira. Su divisa es engañar al socio y accionista de esta sociedad. Engañan al socio y a las administraciones en cada intervención y en cada paso que dan. Todo eso queremos confrontarlo frente a ellos».

José Perez detalló para SUPER el contenido de las intervenciones de los ponentes. Empezando por Dionisio Canales. «En la organización de nuestros seis participantes, Dionisio Canales hablará más de la parte económica, tiene preparada una intervención donde expondrá toda la situación económica crítica de la sociedad. Expondrá las malas decisiones de gestión que se han ido tomando y que han ido llevando al Valencia a la situación en la que se encuentra y pedirá responsabilidades porque aquí hay técnicos y hay una directora financiera que firma todas estas decisiones financieras que van contra la sociedad y pediremos responsabilidades al Consejo. Dionisio lo que hará es un repaso de todos los indicadores que demuestran que tal y como está gestionando Meriton el Valencia no tiene futuro».

También hablará Álvaro Sendra. «Nuestro abogado que dirige toda la parte jurídica de Libertad hará una exposición orientada a la indefensión desde el punto de vista jurídico que está sufriendo el socio. Primero, por impedir su entrada a las juntas generales con este aumento del uno por mil con el que ninguno de los casi 50.000 socios del Valencia pueden entrar a las juntas generales con sus acciones propias. Y lo que supone el coste para agrupar las más de cinco mil que es una verdadera locura. No lo puede hacer un socio cualquiera. Lo puede hacer Libertad con los medios que tiene, pero poco más. Es muy difícil que un socio pueda recabar delegaciones suficientes para ir a una junta. Segundo, porque vamos a un junta a votar unos acuerdos de los que no tenemos información: la operación acordeón, esta a reducción de capital y ampliación posterior, el sobrepago de las acciones que no sabemos cómo se calcula... Todo eso produce una indefensión jurídica al accionista», argumentaba.

«Carlos Pavía y Javier Martínez incluirán las preguntas que los socios de Libertad les hemos pedido para ser nosotros vía transmisora y darles voz. Sus intervenciones irán orientadas en ese aspecto. Paco Polit hablará de la libertad de la prensa, pero sobre todo va para transcribir todo lo que se comente en la junta y que todos los medios de comunicación puedan hacer uso de esa información libremente porque Peter Lim y Layhoon Chan, acostumbrados a Singapur donde la libertad de prensa es una de las más atacadas, le tienen muy poco cariño a la libertad de prensa», aseguraba.

La intervención de José Pérez será la más genérica. «Sobre todo lo que quiero, ya que voy a tener delante a Layhoon, es decirle todas las mentiras de esta señora que ha mentido mucho al valencianismo y que es necesario que se las diga a la cara. Vamos a decirle a la cara a Layhoon sus mentiras y la realidad distorsionada en la que viven y quieren hacernos parecer que viven cuando hablan de que Lim es el único que ha invertido en el Valencia. Perdone señora Layhoon, pero en 103 años de historia, miles y miles de valencianistas llevan invertido mucho dinero que si lo ponemos en el baremo del poder adquisitivo es mucho más de lo que ha podido invertir Peter Lim, más allá de que Peter Lim no ha puesto ni un solo euro a fondo perdido. Todo lo que ha puesto en el Valencia lo ha recuperado ya sea en acciones, en devolución de créditos... Y lo ha recuperado con ganancias porque a cada crédito que ha capitalizado en acciones lo ha hecho junto con los intereses. Peter Lim ha ganado dinero con el Valencia. No es verdad que Peter Lim haya invertido en el Valencia. Este señor lo que ha hecho es hacer negocio con el Valencia y esto se lo diremos. También les diremos si no se han dado cuenta ya de que el Valencia no los quiere. Y luego la figura de Peter Lim que no pinta nada en los órganos gestores del club. Que la toma de decisiones pase por Peter Lim a 30.000 kilómetros de aquí, incluso haciendo que el entrenador tenga que ir allí a reunirse, esto es claramente una suplantación de las funciones del Consejo y de Layhoon. El ordenamiento jurídico español no permite que Peter Lim gestione el Valencia. Y esto es una dejación de funciones del consejo y se les indicará. Y luego el abuso constante que están haciendo de los accionista y de la afición desde su posición de poder», explicaba.

Contra el Consejo del Valencia CF y el ‘teatrillo’

José Pérez aseguró a SUPER que van a pedir la reprobación del Consejo. «Solicitaremos que se incluya en el orden del día la votación para emprender una acción de responsabilidad contra el Consejo».

Por último, dio su opinión sobre la rueda de prensa post-junta que hará el club. «Convocar una rueda de prensa posterior a la junta es un teatrillo, un maquillaje, un paripé, es algo vergonzoso que define muy bien quién es Layhoon. Lo que quiere es preparar una mentira, un trampantojo de la junta haciendo una rueda de prensa posterior, cuando lo más sencillo sería, como han sido las 30 juntas generales del Valencia como sociedad anónima, dar acceso a los medios de comunicación. Y en lugar de eso nos da el cambiazo y hace un teatro intentando demostrar una libertad y una transparencia que no les gusta en absoluto. Y no engañan a nadie. No quieren transparencia porque no quieren que se sepa lo que hacen ni cómo lo hacen. Esto también se les dirá», concluía.