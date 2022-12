A día de hoy no hemos obtenido ninguna respuesta por parte del Ayuntamiento ni de las administraciones. Solicitamos otra reunión. Tras la anulación de la ATE que se nos facilitaría un nuevo convenio con las mismas condiciones de la ATE. Desgraciadamente tras cuatro meses seguimos esperando ese acuerdo de colaboración. En consecuencia la semana pasada enviamos una carta a la administración pública solicitando una respuesta. Durante la Junta he ofrecido mi opinión sincera. Creo que el Ayuntamiento no nos va a dar ninguna certeza pronto. No obstante seguiremos trabajando. También quiero comentar algunos informes en cuanto a por qué no iniciamos aún las obras. En primer lugar no podemos iniciar las obras con la licencia actual. Necesitamos que actualice y se apruebe. No hemos recibido respuesta. En segundo lugar el Ayuntamiento ha bloqueado nuestra licencia de la zona terciaria. Tenemos un inversor que quiere desarrollar nuestra zona terciaria. Este plan complementará nuestro desarrollo. Lo cual beneficiará la zona. Queremos centrarnos en el activo futbolístico y no entrar en ningún tema inmobiliario.