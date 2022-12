12·12·2022 19:39

El plan de 2014 contemplaba estar en Champions, ¿cómo convence a la afición de que el proyecto es ambicioso?

En los ocho años de Meriton hemos tenido tres temporada de Champions, dos e la final de Copa, ganando una. Hemos trabajado muy duro para trabajar los mejores resultados posibles. No estoy de acuerdo con que una plantilla de bajo coste no pueda brindar buenos resultados.

¿Le quema que no pueda utilizar los 80 millones de CVC y que no tenga el OK del ayuntamiento?

Llega en un momento óptimo. Para todos ha sido bueno. Han visto que habrá problemas para los clubes para poder salir bien de la pandemia. Llega en un momento justo. Esta brecha entre laliga y la champions está creciendo y necesitamos socios para subir de escalón. El dinero creo que tiene que ser invertido bien. Si realizamos buena inversión nos podremos beneficiar de los resultados. El nuevo estadio nos ofrecerá una nueva fase, por eso es tan importante para conseguir un acuerdo.