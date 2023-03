13:13

Lanzadores de penalti. ¿Hace falta algún especialista o cualquier jugador que se atreva puede?

"Nosotros siempre sabemos quién tiene que lanzar salvo determinadas cosas. Si uno se ha lesionado, si uno la coge porque tiene confianza y quiere chutar. Nosotros tenemos escogidos a dos/tres lanzadores y tenemos claro quién debe lanzar. Pero el otro día el que quiso lanzar fue Hugo. No fue gol. No puedo tirar el penalti yo (ríe). No tuvimos fortuna de hacer gol pero hay que estar preparado"

Esta semana se ha cumplido un mes. En el día de la presentación te preguntamos por Lim. ¿Ya has podido hablar con él?

"No es algo que me preocupe. Yo siempre he dicho que mi objetivo es trabajar para el club, para el Valencia CF. La situación es compleja. Lo era y sigue siéndolo. He transmitido tranquilidad. Tenemos medios para trabajar aquí que son fantásticos. Queremos conseguir el objetivo. Hay determinadas cosas para mí no son fundamentales en mi día a día. Estamos preparados para los partidos, en el trabajo, en analizar al rival. Queremos trabajar con intensidad. El resto de cosas es algo que no es algo. No he hablado y no es algo que me preocupe. Lo que el club siempre me ha transmitido es que tengo la total disponibilidad de lo que necesite para poder trabajar"