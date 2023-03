La temporada de Giorgi Mamardashvili no es brillante, pero el joven portero de 22 años se ha convertido en uno de los jugadores más fiables y regulares del Valencia en esta campaña 22/23 para el olvido. El internacional georgiano es una de las pocas noticias positivas que rodean a la entidad de Mestalla desde que arrancó el campeonato allá por el mes de agosto. El guardameta, intocable para Gennaro Gattuso, Voro González y ahora Rubén Baraja, se ha consolidado por segundo año consecutivo en una garantía bajo palos. De hecho, la portería es la línea más segura y estable de todo el equipo por delante de la defensa, la delantera y por supuesto el centro del campo.

Giorgi ha fallado este año como todos. El georgiano ha cometido errores impropios de un portero de su nivel sobre todo en los balones aéreos y en el juego con los pies. Sin embargo, su rendimiento en el cómputo global es mejor que el resto de sus compañeros de campo. Por eso ha sido elegido el mejor del equipo durante muchas (demasiadas) jornadas de LaLiga. El meta ha evitado con sus intervenciones que algunas derrotas se convirtieran en goleadas humillantes y ha tenido influencia directa en 7 de los 26 puntos que suma al equipo en la clasificación. No son muchos, pero sí suficientes para que el equipo no se encuentre a estas alturas de la competición descolgado de la lucha por la permanencia. Desgraciadamente para el equipo, la realidad es que muchas de sus paradas no se han traducido en puntos.

De las siete victorias del Valencia en LaLiga, tres tuvieron influencia directa. Contra el Celta en Mestalla, su gran parada a Jørgen Larsen con 1-0 fue clave para ganar. También fue determinante en el triunfo a Osasuna en Pamplona con una parada a Kike García en el área pequeña con el partido abierto. También fue decisivo en la victoria al Betis. El georgiano salvó el 0-1 en la primera parte con una gran parada a remate de Juan Cruz. En el empate del Sánchez Pizjuán salvó milagrosamente al equipo de dos goles de Rafa Mir tras el tanto de Edinson Cavani.

Por contra, no tuvo trascendencia en el 1-0 de la jornada 1 al Girona, la goleada 1-5 al Getafe y dos últimas victorias de Baraja contra la Real Sociedad y Osasuna donde apenas se concedieron ocasiones. Tampoco en los empates ante Espanyol, Real Sociedad, Almería y sobre todo Elche en uno de sus peores actuaciones con toque de atención incluida de Gattuso. Giorgi evitó goleadas como la del Atlético de Madrid en Mestalla y en el Metropolitano, Valladolid en Pucela o Getafe en el Coliseum. Pudo hacer más en los goles, por ejemplo, de Berenguer, Darder o Raphinha.

El quinto de LaLiga en paradas

Mamardashvili es el quinto portero de LaLiga en paradas. El georgiano suma un total de 78 paradas con un promedio de tres por partido por encima de Marc André Ter Stegen (Barcelona), Thibaut Courtois (Real Madrid), Jan Oblak (Atlético de Madrid) o Unai Simón (Athletic). No es casualidad que los cuatro primeros en el ‘ranking’ de paradas sean porteros de equipos de la parte baja. Jeremías Ledesma (Cádiz) encabeza la lista con 105 paradas, Edgar Badía (Elche) contabiliza 103, Fernando Martínez (Almería) lleva 95 y David Soria (Getafe) suma 86. El siguiente ya es Giorgi.

El portero firmó en septiembre su nuevo contrato por cinco temporadas que le vinculará al club hasta el 30 de junio de 2027 con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros. Existen muchos equipos del fútbol europeo pendientes de su proyección. Por eso, será difícil que no se hable de Giorgi en el mercado de verano. Peter Lim, como siempre, tendrá la última palabra.