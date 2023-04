Edinson Cavani regresó a la titularidad ante el Rayo Vallecano. Rubén Baraja decidió que ya estaba listo para ayudar al equipo desde el inicio y sentó a Hugo Duro para darle la oportunidad al uruguayo. El ‘7’ del equipo, sin embargo, no jugó un buen partido. No estuvo acertado a la hora de proteger y descargar el balón, tampoco generó ocasiones para sus compañeros y no compareció en zona de remate, a pesar de que Gayà y Thierry ‘bombardearon’ el área con centros.

Cavani no está, lleva muchos partidos así, pero sí que se le espera. Entre otras cosas porque el Valencia le necesita. La falta de gol es alarmante y un lastre demasiado grande para un equipo que se está jugando la permanencia. El uruguayo es un especialista, por lo menos lo ha sido durante toda su carrera, pero debe dar un paso al frente urgentemente para empezar a ayudar a sus compañeros. Las garras de Catena y Lejeune son demasiado poderosas y este lunes atraparon completamente al delantero de 35 años. Cavani tuvo que convivir en todo momento con uno de los dos zagueros pegado a él y no logró zafarse durante los minutos que estuvo en el terreno de juego. Las estadísticas reflejan la poca incidencia que tuvo en el choque. En un partido en el que el Valencia registró un 61 por ciento de posesión, el uruguayo apenas completó cinco pases de ocho intentos. Los peores datos son los relativos a la portería rival, y es que no remató ni una sola vez. Perdió claramente el envite con la zaga de la franja roja, que sufrió más cuando salió Hugo Duro. El Valencia afronta ahora cinco finales en abril ante rivales directos y Cavani, que no sabe lo que es marcar desde el último día de 2022, debe mejorar sus prestaciones. Al equipo de Baraja solo le vale ganar y sin goles no hay posibilidad.