Una vez conocida la absolución de Amadeo Salvo y Aurelio Martínez por la venta del club a Meriton Holdings, los accionistas que componían la acusación han tomado la decisión de efectuar una nueva demanda, pero esta vez a todos los miembros de la Fundación. Esto se debe a que en la sentencia, el juez esgrime que la responsabilidad de esta transacción corresponde a todos los patronos y no solamente a los entonces presidentes del Valencia CF y de la Fundación.

En un primer momento se planteó solamente la demanda contra estas dos figuras entendiendo que fueron los principales promotores de la venta, y que defendieron públicamente la oferta de Peter Lim como la mejor de todas generando en el valencianismo un clima de presión sobre los encargados de decidir, pero al conocer la sentencia han decidido seguir la senda marcada por el juez y extender la demanda a todos los integrantes de la Fundación.

En la demanda van a pedir lo mismo: 1.900 euros por daños morales y económicos a estos accionistas derivados de la venta a Lim, entendiendo que la gestión de Meriton les ha generado problemas de ambas índoles por el efecto que ha tenido sobre una empresa de la que forman parte del accionariado. Además de ello, van a solicitar que la defensa aporte el informe de Price Waterhouse Cooper (PwC) en el que basaron su defensa, pero que no aportaron en el juicio.

En esta nueva demanda también se encontrarán Aurelio Martínez y Amadeo Salvo, pero naturalmente no serán los únicos encausados por la mayoría del paquete accionarial a Peter Lim en 2014. La duda de la acusación ahora mismo es si incluir o no a los dos que acabaron votando que no a venderlo.