13:08

Dudas sobre su figura

Yo me siento bien, estas cosas ni las he leído ni las miro. Estoy fuerte, lo único que necesito es ganar en Elche. Lo que me mueve es decir a mis jugadores que podemos ganar, ser continuos, la intensidad... yo no necesito apoyos: me siento con fortaleza. Tenemos que estar mentalizados de que hasta el final vamos a sufrir. Esto es una carrera de fortaleza mental. No hay que entrar en la dinámica de si perdemos ya se acabó. Esto es cada día, cada acción. Estas cosas ni me preocupan ni pienso en ellas.