El Kily González ha visitado la Ciudad Deportiva de Paterna aprovechando su paso por Valencia. El argentino ha saludado a Rubén Baraja, Carlos Marchena y Miguel Ángel Angulo y ha deseado suerte al club para la recta final de la temporada. Tiene mucho cariño por la entidad de Mestalla y lo demuestra en declaraciones al club:

En el corazón

Valencia es una ciudad que uno lleva en el corazón. Tengo mucha gente a la que quiero y con la que he compartido grandes momentos, tengo amigos, familia… Esta aquí es un placer.

Buenos recuerdos

Ha pasado tantísimo tiempo, pero son los mejores recuerdos. He tenido la suerte de estar en la etapa gloriosa del club y ha quedado el cariño con empleados del club y con la gente de la ciudad.

Afición fiel

A la afición del Valencia CF no hay que decirle nada. La afición del Valencia CF se entrega. Es una afición fiel y exigente. Ha visto grandísimos equipos y hoy está pasando un momento complicado, pero ellos siempre van a estar.

Entrega y cariño

Es una afición que me trae grandísimos recuerdos, porque me ha demostrado tanto cariño, siempre. A la afición del Valencia CF hay que entregarse para que ellos te demuestren todo su cariño. Creo que son exigentes porque estamos en una situación complicada, no crítica. Esto hay que asumirlo, ponerle el pecho y mucha cabeza para salir de esta situación. Todos juntos, mirándose a los ojos e ir por el objetivo.

Unión

De la única forma que se sale de esto es juntos. Se tira para un mismo lado, más allá de diferencias. Solamente hay que pensar en el escudo, que está por encima de todos los nombres. Valencia va a ser siempre Valencia por su gente y por la historia que tiene.