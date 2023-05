Buenas noticias para el Valencia CF. El acuerdo para la renovación por dos años más de Anita Marcos ya es oficial. La delantera andaluza seguirá vistiendo los colores blanquinegros, mínimo, hasta el año 2025.

La jugadora de 22 años se ha convertido en una de las piezas más importantes del equipo de Jesús Oliva y sus números la abalan. A falta de jugar tres encuentros para concluir la temporada, ya registra nueve tantos. Además es una habitual en la selección española sub-23 y desde hace tiempo llama a la puerta de la absoluta.

Palabras de Anita Marcos tras su renovación

“Confío en el proyecto, creo que tenemos un gran grupo, un gran equipo. Aquí voy a estar muy bien, estoy muy feliz”.

“El gol en Mestalla no va a salir de mi memoria. Toda la gente que fue a vernos. Si no te motiva esto, qué te motiva. Aún tengo el sonido de correr a la banda y escuchar gol. Suena increíble. Siento que soy una afortunada de poder vivir eso, de tener la confianza de mis compañeras y el cuerpo técnico. Es un momento que no voy a olvidar en mi vida”.