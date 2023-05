Tenía que ser un canterano. No podía ser otro. Javi Guerra, Diego López y Alberto Marí cogieron la bandera de la salvación desde el primer día que subieron al primer equipo y no la van a soltar hasta que certifiquen la permanencia. Los tres canteranos han venido al rescate cuando nadie los esperaba para ayudar a sus compañeros y llevar la alegría a una afición que siempre les estará agradecidos. Hace tiempo que dejaron de ser revulsivos para ser los protagonistas principales de esta lucha por la salvación.

Rubén Baraja se ha atrevido a ponerlos y los tres le están devolviendo la confianza a base de rendimiento inmediato. La presión no va con ellos. Se han echado la responsabilidad a sus espaldas y están marcando la diferencia a base de descaro, atrevimiento y mucho fútbol. Contra el Elche, Valladolid, Cádiz, Villarreal y Celta fueron los mejores. Y van a más. Javi mandó, Diego asistió y Alberto marcó para seguir dando vida al club. Han venido para quedarse. El gol de Alberto en Vigo puede ser el de la salvación. Como lo fue el de Guerra contra el Valladolid. Esos cuatro puntos son la diferencia entre estar dentro o fuera de los puestos de descenso a cuatro jornadas para el final de LaLiga.

El gol de Alberto Marí vale oro. El equipo redondeó una jornada perfecta por las derrotas del Cádiz en Mallorca, el Almería en Pamplona, el Getafe en el Santiago Bernabéu y el Valladolid en Pucela a manos del Sevilla. El equipo se dispara hasta los 37 puntos y adelanta en la tabla de clasificación al Almería (36), Cádiz (35) y Valladolid (35) abriendo una racha de tres puntos más el gol-average con el Getafe.

El Valencia acaba la jornada con un colchón de dos partidos sobre los azulones. O lo que es lo mismo, se puede permitir una derrota. Desde la jornada 19 el equipo no estaba tan lejos de la zona roja.

Lo mejor es que el Valencia afronta las últimas cuatro jornadas del campeonato en el mejor momento de la temporada. El equipo atraviesa su mejor racha del año: 10 de 15 puntos gracias a las victorias contra el Elche, Valladolid y Celta de Vigo y el empate contra el Villarreal de la última jornada. Los del Pipo supieron hacer bueno el punto contra los ‘groguets’ en Mestalla. En las últimas cinco jornadas solo han perdido un partido: el de Cádiz.

El triunfo contra el Celta es una bocanada de oxígeno para el equipo de cara a las últimas cuatro jornadas. Los jugadores se han quitado el miedo de encima y afrontan con los niveles de moral por las nubes las últimas finales contra el Madrid, Mallorca, Espanyol y Betis. El Pipo prefiere no sacar la calculadora. Su filosofía no cambia. Ni hay que fiarse. Ni dramatizar. El paso adelante en Vigo es muy grande, per el camino de la salvación pasa por pensar en ganar al Madrid el domingo. Con los tres niños será más fácil.