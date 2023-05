Justin Kluivert se ha convertido esta temporada en el delantero más fiable del equipo. Actualmente es el máximo goleador de la plantilla con 8 tantos (6 en Liga y 2 en Copa del Rey), pero quiere más. "Quiero más de 10 goles este primer año", afirma. El delantero neerlandés admite que el gol al Celta es "muy de mi padre" y apunta al Madrid: "Es un gran equipo, pero estamos en casa con Mestalla y tenemos confianza". Aunque el equipo tiene una ventaja con respecto a los puestos de descenso avisa: "Sabemos que no hemos conseguido nada, trabajamos muy fuerte, pero todos los partidos son finales y nos quedan cuatro". Estas son sus mejores frases en declaraciones al club:

Momento de forma.

Estoy muy bien, me he recuperado de la lesión. He vuelto muy fuerte. Marqué un gol en el primer partido y estoy muy feliz porque es muy importante para el equipo y para todos.

No relajarse.

Sabemos que no hemos conseguido nada, trabajamos muy fuerte, pero todos los partidos son finales y nos quedan cuatro.

Concentración.

Hay que disfrutar porque es importante, pero hay que poner la cabeza en el Madrid. Necesitamos a la afición para hacer un buen partido.

Factor Mestalla.

Mestalla es un jugador más, necesitamos esto como en todos los partidos. La afición es importante, es el jugador el número 12 y ganamos y perdemos juntos.

Afición.

Está siendo muy importante. La afición está fuera y cambia mucho para mí y para el equipo.

El gol al Celta.

Estoy muy feliz, llegó muy rápido. Solo fueron dos pases muy rápidos, soy diferente a mí padre, pero ese gol es muy de mi padre, corrí como un caballo, muy rápido.

Máximo goleador.

Estoy contento, sé que puedo hacer más y necesito trabajar más. Sé y quiero hacer más goles.

Alberto Marí.

Mamma mía. Es lo que necesitamos, que entré con energía, es muy joven y marcó un muy buen gol. Los jóvenes son el futuro del Valencia y estoy muy feliz por ellos.

Real Madrid.

El Madrid es un gran equipo, pero estamos en casa con Mestalla y tenemos confianza. Ganamos el último partido y vamos a salir para ganar. En la Supercopa competimos. Tenemos confianza que es lo importante. Ellos tienen un equipo de 25 jugadores nivel top, da igual quien juegue. Es uno de esos partidos que quieres jugar en tu vida, es un partido grande y vamos a dar el cien por cien. He hablado con mi familia y voy a intentar marcar. Quiero más de 10 goles este primer año. Vamos a ver.

Celebración especial contra el Madrid.

No, no tranquilo.

Gol favorito de la la temporada.

El de Osasuna fuera de casa que fue el primero. El de Vigo fue más de calidad.