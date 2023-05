Gabriel Paulista, defensa del Valencia CF, da la cara por Mestalla y también por la sociedad española. El brasileño, al igual que Vinícius, que también es nacionalizado español, ha salido al paso en sus redes sociales por todo lo que se está diciendo en las últimas no sólo en nuestro país, sobre todo en Brasil. Al igual que por los ataques personales que también ha recibido en la red.

“No soy racista como muchos en Brasil, principalmente algunos medios de comunicación, están diciendo. Y aquellos que cometieron ese acto contra Vinícius tienen que pagar”, aseguró el futbolista nacionalizado español.

Además, Paulista justificó los ataques que está recibiendo por su último post en instagram celebrando el triunfo ante el Real Madrid y señaló que “sobre mi publicación celebraba una victoria muy importante porque estamos viviendo un año muy difícil, y no defendí este acto racista, solamente quise decir que no debemos culpar a todo un estadio”.

“Habían 45.000 personas y sólo una pequeña parte de la afición cometieron ese crimen, por lo que no debemos culpar a todos. Tal vez me expresé mal y muchos no lo entendieron, pero eso fue todo”, subraya Paulista.

Además, el jugador valencianista insiste en remarcar su “total respeto para Vinícius”, y su “certeza de que muchos están interpretando algo que yo no hice. Fui a celebrar una victoria ante un gran rival en la emoción del partido, no rea el momento pero como dije fue la emoción”.