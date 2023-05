Salvo giro improbable, Lato ha jugado esta tarde los últimos minutos con la camiseta del Valencia CF en Mestalla. Un fuerte golpe en el costado ha propiciado que el lateral, que jugó por delante de Gayà ante el Espanyol, tuviera que ser sustituido en el minuto 32.

Lo intentó durante varios minutos, pero contrariado y con gestos visibles de dolor, finalmente fue sustituido por recomendación de los médicos. El valenciano quiso continuar, pero finalmente Baraja ordenó el cambio: en su lugar entró Lino.

Canterano y valencianista de cuna, el lateral de la Pobla de Vallbona pondrá fin a una trayectoria que supera los cien partidos con la elástica blanquinegra después de recibir una oferta de renovación muy a la baja y a pesar de que su voluntad siempre fue seguir vinculado al Valencia CF.

Para Lato era un partido especial. Y además tenía, en el día en el que el equipo podía sellar la permanencia, la posibilidad de jugar de titular. Decepcionado se marchó y espero a volver a ingresar al verde en la banda, mientras estaba siendo atendido.

No obstante, no regresó y la grada de Mestalla, consciente de la situación, coreó su nombre. Ovacionado, Lato se sentó en el banquillo. Ahora queda por ver qué ocurre con su situación y si puede (o no) jugar en Sevilla ante el Betis.