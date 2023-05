Qué mazazo. El Valencia Mestalla no ascenderá a Primera RFEF. El filial cayó eliminado en la primera eliminatoria de la promoción de ascenso. Los de Miguel Ángel Angulo perdieron (0-1) el partido de vuelta en el Antonio Puchades con un gol cruel del CP Cacereño en el minuto 88. Luis Aguado sepultó las opciones del filial al borde del final del partido cuando ya no había tiempo para la reacción.

El gol hizo mucho daño y el equipo no dispuso de ocasiones claras en los cuatro minutos de tiempo de prolongación que supieron a poco. Una auténtica pena que no puede empañar la gran temporada del equipo en fase regular de Segunda RFEF con una tercera plaza que no entraba en los planes de nadie en la Academia.

La igualdad reinó en la primera parte con miedo a fallar por parte de los dos equipos. Pablo Gozálbez dispuso de la ocasión más clara del primer tiempo con un disparo desde la frontal. El Kounni pudo marcar para el Cacereño con una falta y un disparo que acabó en saque de esquina. Fue la primera mano de Emilio Bernad.

El equipo tampoco fue capaz de desnivelar el marcador en la segunda parte con la velocidad de Tejón, Gozálbez y Hugo González. El árbitro anuló un gol a los cacereños en el 68’. Martí Soler la tuvo de cabeza en los compases finales hasta que llegó el trágico 0-1. Las bajas de Javi Guerra, Diego López y Alberto Marí hicieron daño. Lo mejor, como siempre, la afición. El Puchades registró un lleno histórico hasta la bandera. Paterna y los canteranos se merecían un final diferente.

FICHA TÉCNICA:

VCF Mestalla: Emilio Bernad, Yarek, Tárrega, Rubo, Simón Luca, Esquerdo (Martí Soler, min. 83), Adri Gómez, Joselu (Tejón, min. 64) Gozálbez, Inoussa y Rodrigues (Hugo González, min. 46).

CP Cacereño: Alfonso, Luis Aguado, Molina, José Martínez, Samu Gomis, Clausí, Telles, Sanchidrián (David Grande, min. 83), Karim, Iván Fernández (Samu Manchón, min. 30; Ruymán, min. 90) y Solano (Garci, min. 83).

Goles: 0-1: minuto 88, Luis Aguado.

Árbitro: Holgueras Castellanos (Cast. Leonés). Amarillas a Rodrigues, Adri Gómez, Simón Luca, Gozálbez y Charlie Pérez; Molina y José Martínez.

Angulo: "Me siento orgulloso"

El técnico del Valencia Mestalla Miguel Ángel Angulo quiso poner en valor la temporada del equipo a pesar de la cruel derrota en la primera eliminatoria de ascenso a Primera RFEF. «Ha sido una temporada brillante de todos los chicos y me siento muy orgulloso de tener una plantilla tan competitivo. Este resultado no oscurece una gran temporada. Volveremos a intentar subir a Primera RFEF la próxima temporada». El gran triunfo del asturiano esta temporada es ver a Javi Guerra, Alberto Martí, Diego López, Fran Pérez y Cristhian Mosquera participando con el primer equipo.