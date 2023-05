Miguel Ángel Angulo, técnico del VCF Mestalla, atiende a SUPER a las puertas del play-off de ascenso y en medio de la explosión de sus niños en el primer equipo:

Pase lo que pase de aquí a final de temporada, el año del Valencia Mestalla es un éxito.

Estamos contentos porque la dinámica del año ha sido muy buena, habíamos empezado con unas expectativas muy cautas, de intentar estar en una zona para no descender, en una zona media para adaptarnos a la competición y las cosas se han dado muy bien y estamos en una zona privilegiada para jugar el ‘play-off’ y con una tremenda ilusión para poder hacer unas buenas eliminatorias que nos pueda dar acceso a subir.

Ahora a por la promoción. ¿Crees en el ascenso?

Sí, estamos convencidos de que podemos tener opciones. Vamos a ver qué rival es el que nos toca y a partir de ahí ver las posibilidades. Tenemos que volver a ser nosotros mismos que es lo que nos ha llevado a la parte alta de la clasificación, con nuestra idea y personalidad y creo que con eso vamos a tener opciones de pasar la primera eliminatoria y luego la segunda. Van a ser 180 minutos en los que hay que llevar la eliminatoria a nuestro terreno y hacer nuestro fútbol que es lo que mejor nos ha ido durante todo el año sabiendo que hay mucho en juego y sabiendo que cada error y toma de decisión puede ser determinante. Cada acción es importante y hay que asumirla con responsabilidad y exigencia máxima. Nos estamos preparando para ese tipo de escenario.

El factor Puchades tiene que sumar en el ‘play-off’.

En esta primera eliminatoria la vuelta es en casa y por tanto queremos que el apoyo del Puchades sea fundamental. Creemos en eso. Vamos a por un buen resultado en el partido de ida, pero sabiendo que todo se va a resolver en vuelta y creo que los partidos en el Puchades van a ser fundamentales.

¿Cómo es el Mestalla de Angulo? Para los que no han subido a verlo a Paterna.

Mi equipo es un poco lo que me gusta en cuanto a lo que quiero de cada jugador. A día de hoy tenemos jugadores muy técnicos, apostamos por la posesión de balón, ser dominadores, pero somos muy verticales y atacamos los espacios también porque hay gente muy rápida, sin balón somos un equipo muy atrevido, de defender hacia adelante, asumimos riesgos y buscamos también el duelo individual que marca las diferencias. Luego está esa pizca de madurez, de experiencia y veteranía que no es fácil encontrar en estos chicos, pero que estamos trabajando para que tengan experiencias y luego a nivel profesional no les pille de nuevas. Los filiales son equipos que encajan muchos goles a balón parado y hemos conseguido ser competitivos, somos un equipo difícil de batir y superar. También tenemos buenos números a nivel ofensivo. En definitiva, hemos encontrado el equilibrio y hemos tenido una mentalidad muy ganadora.

Para el ‘play-off’ pierdes a tres jugadores que ahora son claves en el primer equipo: Javi Guerra, Diego López y Javi Guerra. ¿Problema o éxito?

En realidad subir jugadores es el objetivo primordial del club, tratar de formar a esos jugadores a los que les vemos algo diferente para ser jugadores de proyección. Hemos trabajado para encontrar sus mejores versiones y luego está el otro paso, que es debutar y los hemos preparado para que hagan buenos minutos o partidos y sumen para que en el futuro se quedan como un jugador ya establecido en el primer equipo.

Háblanos un poco de ellos. ¿Javi Guerra es tan bueno como parece?

Javi es un jugador que a nivel técnico tiene mucho talento, domina muchas fases del juego con y sin balón, es capaz de hacer cambios de orientación a mucha distancia y muy precisos, encuentra líneas de pase, es capaz de superar líneas de presión con su conducción, se posiciona muy bien, sabe leer el juego y anticiparse a las segundas jugadas, ha mejorado mucho defensivamente y en el juego aéreo, lo cual le ha hecho un jugador más completo. Hemos estado más de dos años con él haciéndole hincapié en que sea competitivo y ganar duelos. Hemos intentado acercarle a la profesionalidad y hemos hecho un buen trabajo.

¿Cómo viviste su golazo al Valladolid en el descuento?

Pues con un tremendo orgullo. Estaba en casa. Y cuando entró nos dio una tremenda alegría. Tuvo esa aparición estelar y nos alegró mucho. No es un jugador que se atreva mucha a realizar lanzamientos de larga distancia y menos con la izquierda, lo vivimos como algo extraño, nos pilló un poco a todos de sorpresa, pero sirvió para que fuera el gol de la victoria. Es un jugador capaz de lo mejor. Lo he vuelto a ver y le he dicho que siga intentado el disparo desde lejos. Es un chaval que todavía está creciendo y tiene mucho que aportar todavía.

El club lo tiene atado hasta 2027. No se podía escapar...

Sin lugar a dudas es uno de los chicos de proyección y es un valor que hay que cuidar en el club, poder renovarlo ha sido un acierto. Él también tenía muchas ganas de quedarse, es un chico muy valencianista, tiene un gran sentimiento por el club y me alegro mucho que pueda continuar con nosotros muchos años.

¿Está capacitado para ser el jefe del centro del campo en los próximos años?

Nunca se sabe. Posiblemente con la madurez y con los años, que vaya cogiendo galones, que vaya cogiendo responsabilidad, que sea determinante, que haga buenos partidos. Tal vez en un futuro no muy lejano pueda líder el mediocampo y tal vez en un futuro le puedan dar la capitanía.

Otro de los nombres propios es Diego López.

Es muy versátil, rápido, muy vertical, maneja las dos piernas, puede jugar por banda o como segundo delantero, es un chico con una tremenda movilidad y eso para el pasador le da muchas facilidades. Es un chico que nunca está quieto, difícil de marcar para los rivales, ataca bien los espacios y tiene hambre de gol. Siempre está en el momento justo porque interpreta muy bien el juego. Como todos los delanteros, tiene sus momentos de acierto, pero es un chico muy a tener en cuenta. Lo vimos hace más de dos años en el Barça en división de honor, nos llamó la atención y quisimos apostar por él y es un chico que nos está dando mucho en el primer equipo.

¿Y Alberto Martí?

Sí, es un chico más experimentado, ya ha estado en categorías de Segunda B, segunda RFEF y es un chico que el primer año tuvo alguna lesión que le impidió adaptarse, pero es un jugador muy asociativo, que le gusta venir a recibir y jugar entre líneas, pero también es un jugador de área, anticipa muy bien dónde van a caer los rebotes, es un chico trabajador, valencianista y con una gran mentalidad. Es un chico muy comprometido y con muchas ganas de defender el escudo.

¿Te sorprende el paso adelante que han dado los tres en el primer equipo en medio de la presión?

Nosotros tenemos futbolistas dentro de la plantilla que están deseando tener esa oportunidad y dentro de esa exigencia y responsabilidad diaria que les pedimos, está esa ilusión y están sacando lo mejor de sí, que al final en nuestro trabajo: que saquen su mejor versión. Los tres vienen haciendo buenos años, pero también Rubén Iranzo, César Tárrega, muchos jugadores que han debutado hace años o que esperan su oportunidad y que están preparados, aunque es difícil porque en el mundo profesional no hay sitio para todos y hay que buscar el momento adecuado.

Bendito problema tienes con los centrales: Mosquera, Rubo, César, Facu, Yarek...

Estamos muy contentos con los centrales, se ha hecho una gran labor de secretaría técnica y ‘scouting’ para buscar futbolistas en esa faceta. Mosquera ya está en dinámica de primer equipo, César y Rubén que están a un gran nivel, Facu que se ha ido al Mundial Sub-10 y Yarek que está apretando mucho desde detrás. Somos afortunados de tener jugadores con un gran nivel y vamos a trabajar para que saquen lo mejor y que vayan desarrollando su proceso de aprendizaje y esperar a que les llegue su momento.

No se habla ahora de Fran Pérez, pero es otro joven con un gran potencial.

Fran es un jugador que ahora ha tenido una lesión, pero es un chico que es muy determinante. Es muy velocista, encarador en el uno contra uno, es muy valencianista, lleva desde fútbol 8 con nosotros y es un chico al que necesitamos en su mejor versión ahora que ha salido de la lesión. Lo que queremos es que tenga protagonismo, sea determinante y ayude al club a salvar esta situación.

Me has dicho que crees en el ascenso. ¿Crees en la salvación?

Sí, existe una preocupación por la posición y por los números, pero soy muy optimista de cara a este final de temporada. Creo que el equipo va a crecer poco a poco y va a ir ganando en confianza con los resultados. Confío plenamente en que lo van a sacar. Hay un buen grupo técnico, hay buenos jugadores, tiene que liberarse, buscar jugar muchos más sencillo, con mucha más confianza, necesitan liberarse y quitarse un poco la presión.

¿Cómo está siendo tu relación con el Pipo?

Es buena, como siempre hemos tenido. Él tiene una gran responsabilidad ante un ambiente difícil en cuanto a resultados, pero estamos para ayudarle. Ya se lo he comunicado en numerosas ocasiones que el objetivo es salvar al primer equipo de ahí y salvarse lo antes posible. Todo lo que necesite de nosotros lo va a tener. Los he visto preparados, con ilusión, con ganas de trabajar, así que los ingredientes son buenos y vamos a apostar a que lo van a conseguir.

Mestalla, como el Puchades, va a tener que echar una mano.

Sin lugar a dudas, en los últimos partidos se ha puntuado en casa y eso habla mucho de nuestro factor Mestalla y del poder de nuestra gente que son los que nos están ayudando para sacar esto adelante. Ahora nos toca Balaídos, luego el Madrid, hay que sumar la cifra de los 40, 41, 42 para poder salvarnos.

Acabo hablando de ti, ¿cuál es tu objetivo como entrenador a medio-largo plazo?

Estoy contento con la labor que llevamos en el Juvenil y en el Mestalla. Es muy ilusionante por ver cómo se ha producido el proceso de crecimiento, teniendo siempre la humildad de que el mundo de entrenadores es complicado, que hay que seguir trabajando, se está haciendo una gran labor con el Valencia Mestalla, estamos en una zona privilegiada para ascender, hemos mejorado a muchos chavales, han debutado muchos chicos y yo me planteo seguir con ese proceso de seguir en el Mestalla y de cara al futuro no lo sé, es algo que no me ha planteado, no me lo he pesando, es algo que quiero que surja desde la naturalidad y ya nos iremos marcando el camino.