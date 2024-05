Benidorm busca el doblet en les lligues de Llargues i Palma

La fase regular de la 40 Lliga de Llargues i de la 32 Lliga de Palma estan prop d’arribar a la seua fi, a només tres jornades, abans de donar pas a les eliminatòries de semifinals. En les dos taules classificatòries, el club més destacat i que està situat com a primer amb bona diferència amb la resta de perseguidors és el CPV Benidorm, amb 7 punts d'avantatge sobre els seus principals perseguidors, en els dos casos.

El club benidormer té una ‘columna vertebral’ eixida de la cantera i criada des de la base. José Luis Calvo i Paco Juan són dos elements claus dins l’equip que no només duen ‘tota la vida’ entrenant en el club alacantí sinó que, a més a més, han assolit el nivell de la Selecció Valenciana, fet que parla a les clares del seu nivell en Llargues, modalitat internacional per excel·lència.

A més dels dos pilotaris de 24 anys, el CPV Benidorm compta amb l’experiència de Juan, company de fatigues de Pere Roc II als inicis i al qual una lesió el va privar d’arribar més lluny en el món professional. Ara, ja recuperat, és altre dels motors d’un club que es defineix com a escola de cantera.

“Entrenem tots junts, els més xicotets tenen l’oportunitat de jugar amb algú com José Luís o com Paco i això els motiva molt. A poc a poc, els anem clavant en els equips de Primera perquè puguen veure la velocitat de la pilota i vagen acostumant-se a eixe nivell”, explica Toni Calvo, entrenador del CPV Benidorm.

És el cas de dos jugadors que ja s’estan assentant en l’equip, els dos Dani. Amb menys de vint anys, els dos pilotaris estan ja comptant amb oportunitats i només unes lesions els han apartats de la titularitat en els tornejos. No obstant, volen tindre’ls de nou disponibles per a semifinals.

“Una de les nostres claus és que els nostres jugadors duen molts anys jugant junts. S’han criat junts i han crescut jugant junts. En 2019 vam estar prop de fer el doblet en Llargues i Palma, però no va poder ser per jugar-se el mateix dia la final. Enguany, esperem no tindre lesionats perquè tenim equip per a guanyar els dos campionats. Seria el premi al treball de tants anys”, relata el preparador del club benidormer.

Paco Juan, president, Toni Calvo, entrenador, i el veterà jugador del club Rollo. / FEDPIVAL

Mai es dona una partida per perduda

La filosofia del CPV Benidorm està implantada entre tots els jugadors de l’escola que, des de ben xicotets, aprenen a lluitar cada pilota i a no baixar els braços fins l’últim quinze. A més a més, el fet de tindre la figura d’entrenador assignada, a diferència d’altres clubs, els dona un plus a l’hora d’adaptar-se al joc de cada partida.

“Entrenar junts ens dóna la confiança dels majors. Açò ve des de Pere Roc II, que va donar la confiança als joves per a créixer. Sempre hem ensenyat que en pilota has de jugar al màxim en tot moment. Per això, jugar al nostre carrer és complicat i es pot fer llarg per als equips. Castells i Sella van començar guanyant 1-4 i 0-4 i acabem les partides 10-6 i 10-4, respectivament”, finalitza Toni Calvo.

Del carrer de pilota José Pérez Devesa no ha volat cap punt en 11 partides. / FEDPIVAL

Amb eixa força de grup, els benidormers tractaran de fer història (l’últim que ho va aconseguir va ser Tibi al 2011) i aconseguir un doblet únic a les seues vitrines i que, probablement, ningú no somniava fa només uns anys. A finals de juny i al carrer de Tibi, es viuran les finals de les modalitats de Llargues i de Palma i es sabrà si Benidorm entra en la història del joc a ratlles.