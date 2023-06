Seguro que la familia de Christian Mosquera y el propio jugador no olvidarán este 16 de junio. El central del Valencia CF ha debutado junto a su hermano Yulián Andrés en LaLiga Promises, que se celebra este fin de semana en el Estadio de la Cerámica.

La edición XXX del torneo tiene una particularidad y es que junto a los jugadores de los equipos Sub-12 hay un jugador o ex jugador profesional. En el caso del Valencia el elegido ha sido Mosquera, pero por ejemplo con el Villarreal está jugando Santi Cazorla y con el Athletic Gaizka Toquero, entre otros. Estos solo pueden disputar los cinco minutos de la primera parte en cada partido. “Le he comentado que disfrute de la experiencia, que es un torneo que no se olvida nunca en la vida”, asegura el defensa del Valencia sobre lo que ha hablado con su hermano en declaraciones a VCF Media antes del torneo.

Así pues Mosquera está ayudando a su hermano y a sus compañeros en el equipo dirigido por Nacho Tarín. En la primera toma de contacto con la competición, los valencianistas han empatado contra el Celta de Vigo (1-1). Este viernes aún jugarán contra el Barcelona (13:00) y contra el Rayo Vallecano (18:30).