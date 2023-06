Rubén Baraja no puede desconectar. El técnico del Valencia no ha parado de trabajar a pesar de estar en plenas vacaciones. La intención del entrenador es cerrar su nuevo cuerpo técnico a lo largo de esta semana. El Pipo podrá contar con Chema Sanz yahora quiere acabar de perfilar los partidos amistosos del verano. La pretemporada se echa encima y no hay tiempo que perder en la ciudad deportiva de Paterna.

Los más urgente para Baraja era cerrar al sustituto de Marchena y reconstruir su cuerpo técnico para trabajar de forma conjunta en la próxima temporada. Su amigo Carlos era la primera opción pero el sevillano alegó motivos personales para volver a Sevilla. Se contactó con Luis García Tevenet, con el que coincidió en las categorías inferiores del Atlético de Madrid. También tiene en cuenta a su hermano Javier Baraja, con experiencia en el Valladolid, Rayo Vallecano e Ibiza. En cualquier caso, lo que si está cerrado es la incorporación de Chema Sanz, hasta ahora técnico del Atlético Levante UD. Es un técnico que conoce la casa como pocos y ya fue objeto de deseo de Voro cuando asumió el banquillo tras la salida de Gennaro Gattuso a finales de enero. El Pipo también está intentado que el actual responsable de metodología del Espanyol José Ramón Rodríguez se incorpore a su equipo. Tanteó en primer lugar sin suerte la opción de Mista y mantiene su confianza en tres de sus hombres: Otxotorena, Seligrat y Monar. Del 23 al 28 en Sankt Gallen Baraja también da forma a la pretemporada. El Valencia debutará este verano en el Puchades frente al Nottingham Forest el 18 de julio. El equipo volverá a Sankt Gallen, como informó SUPER, y la idea es hacerlo del 23 al 28 de julio. Un día antes ya se ha confirmado un partido contra el Spartak de Trnava. El conjunto eslovaco recibirá a los blanquinegros el 22 de julio (18:00) con motivo de su centenario en el estadio Antona Malatinského, con capacidad alrededor de 20.000 espectadores. El Spartak disputará la fase clasificatoria de la Conference League, después de terminar en la tercera posición de la Superliga eslovaca. El equipo jugará el sábado 5 de agosto (21:00 horas) el Trofeu Taronja contra el Aston Villa FC de Unai Emery una semana antes del debut liguero contra el Sevilla. El conjunto hispalense quiere jugar el viernes 11 de agosto por la disputa de la Supercopa de Europa ante el City. Además del partido del 22 de julio, la idea del Pipo es cerrar al menos un amistoso en el ‘stage’ suizo.