La joya de la cantera rompe su silencio en SUPER. Yarek toma la palabra tras un año callado para dejar claro que nunca quiso irse del Valencia, que solo pedía «confianza», que su prioridad siempre fue quedarse en el primer equipo y que no entendió que el Valencia rechazara la oferta del Red Bull Salzburgo de 5 millones y, al mismo tiempo, no apostara de verdad por él. El de Polinyà del Xúquer espera que esa indefinición se haya acabado. Se siente «muy valorado» por el ‘no’ al Salzburgo, confirma que se incorporará a la pretemporada cuando finalice el Europeo y se siente «capacitado» para hacerse un hueco en el primer equipo con Rubén Baraja. Hay que escuchar al canterano.

Tú no paras esta temporada. Juvenil, filial y ahora preparando el Europeo Sub-19. ¿Cómo estás?

Bien, entrenando mucho con ganas de que empiece el torneo. Veo al equipo muy junto y unido. Estamos entrenando a tope y se ve muy buen ambiente en el grupo.

Eres el único representante del Valencia.

Es un orgullo. Es un honor representar al Valencia en la selección y más siendo de un año menos.

Mucha calidad en esa selección española. ¿Hay potencial para ganar el Europeo?

Sí, sí. Somos 25 chicos que ha elegido el seleccionador, hay mucha gente que se ha quedado fuera y estando aquí te están diciendo que estás entre los 25 mejores jugadores de España. El objetivo es ganar el Europeo. Aquí vamos a ganar. Vamos a por todo.

Islandia, Grecia y Noruega en la fase de grupos. Parece asequible pero...

Pero nunca te puedes confiar con ninguna selección porque si están ahí es por algo. Siempre que vas confiando acabas con un mal resultado.

El Europeo Sub-17 fue muy cruel para ti con un penalti por manos tuyas que acabó convertido en la eliminación. ¿Tienes esa espina clavada?

Si, de hecho lo hablo mucho con mis compañeros que tengo esa espinita clavada del año pasado. A ver si me la puedo quitar, ojalá.

Lo único malo del Europeo para ti es que no vas a poder comenzar la pretemporada con el Valencia desde el principio.

Lo sé, supongo que me incorporaré más tarde. He visto que tienen el primer partido el día 18 de julio contra el Nottingham Forest, supongo que me incorporaré a partir de ahí.

Llevamos todo el año hablando mucho de ti y de tu futuro. ¿Cómo lleva eso un chico de 17 años como tú?

Bien, bien, yo estoy centrado en el día a día. No miro más allá del día que estás viendo ahora mismo. Pensar en eso son distracciones.

Han pasado muchas cosas. Vamos por partes. En los últimos días del mercado de invierno llega la primera oferta del Red Bull y el club la rechaza. ¿Qué piensas?

Cuando están poniendo dinero por ti y ves que el club rechaza eso, me sentí muy valorado dentro del Valencia. Me sentí muy valorado por el club.

El club dijo ‘no’ a 5 millones de euros. Mucho dinero.

5 millones es que son 5 millones. Con esta edad y sin haber jugado prácticamente nada en el filial, era un chico juvenil y sin embargo estaban apostando esa cantidad de dinero.

Sin embargo, el club no apostó por ti de verdad y enseguida te bajaron otra vez al Juvenil. ¿Cómo lo llevaste?

Me hicieron las primeras propuestas el Red Bull, jugué dos partidos en el filial contra el Hércules y el Lleida, pero luego volví otra vez al Juvenil.

¿Entendiste que no te vendieran y luego no te dieran continuidad en el filial?

Eso no lo entendí mucho, vi que estaban apostando fuerte por mi fuera (5 millones) y después aquí no acababan de apostar. Veía que confiaban porque rechazaron la oferta, pero después no acababan de marcar esa confianza.

Luego llega la segunda oferta del Red Bull de 5 millones más bonus y derechos en una futura venta y el club la rechaza otra vez. ¿Qué se te pasó por la cabeza?

Lo mismo. Seguía pensando que aquí me seguían valorando mucho. Ya en la última oferta me subieron otra vez al filial y jugué los partidos del play-off de ascenso.

Se dijo que te querías ir del Valencia. Que querías que el club aceptara la oferta del Red Bull. ¿Eso es verdad?

No, no. Mi prioridad siempre fue quedarme en el primer equipo del Valencia. Yo me he criado viendo al Valencia y mi sueño es debutar aquí y jugar el máximo de partidos en Mestalla. Yo solo pedía que me dieran confianza, que apostaran.

¿Crees que puedes hacerte un sitio en el primer equipo?

Hay muy buenos centrales en el primer equipo, pero trabajando día a día siempre se puede conseguir. Llevo doce años en el club, entré en prebenjamín de segundo año del Alzira y mi sueño desde pequeño es jugar en el primer equipo.

¿Qué te parece que el club pague 5 millones por Cenk con la camada de jóvenes centrales que hay en la Academia?

No sé, es una cuestión del club. Para mí Cenk es un chaval espectacular, es muy buena gente y es muy bueno, pero es decisión del club quedárselo o no.

¿Crees que los centrales de la casa estáis capacitados para ayudar al primer equipo?

Sí, yo creo que sí estamos capacitados para el primer equipo. Siempre hay que acabar de pulir cosas, pero creo que sí.

Uno que ya está es Mosquera.

Cristhian es buen compañero. Cada uno busca llegar a Primera. Cada uno trabajando por su lado pero siempre siendo compañeros.

¿Te esperabas la explosión de Javi Guerra, Diego López y Alberto Marí?

No me lo esperaba como tal, pero viéndolos en el filial cómo estaban trabajando lo entiendes. Verlos ahí es un orgullo.

¿Son el mejor espejo para todos vosotros?

Totalmente, son un ejemplo.

¿Conoces a Baraja?

He entrenado solo un día después de partido. Ojalá pueda conocerlo y seguir creciendo con él.

¿Y al capitán Gayà?

Es muy buen capitán, cuando las cosas están mal es el primero que junta al equipo y hablan. Se nota mucho que deber ser él el capitán.