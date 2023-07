La segunda vista del Caso Vinícius ya ha tenido lugar. En ella, ha declarado el tercer acusado de 18 años por delito de odio en el Juzgado de Instrucción número 10 de València. Al igual que los otros dos acusados, que ya declararo el pasado 19 de junio, reconoció el haber realizado los gestos racistas, pero excusándose en la provocación previa de Vinícius durante todo el partido. En ese sentido, la declaración ha estado marcada por la versión de la defensa cimentada sobre la versión de las provocaciones previas y, como testigos preseniales del juicio han comentado, ha hecho superado por la presión. El joven ha reiterado sus disculpas, además de haber tenido que presentar a la segunda convocatoria del Selectivo alegando problemas psicológicos derivados del caso.

Todo ello en una jornada en la que, como ha desvelado SUPER, el Real Madrid se ha personando por primera vez sobre el caso esta mañana, y un informe pericial elaborado por expertos desvela que Militao también recibió insultos racistas. Recordemo que, el próximo 28 de septiembre tendrá que declarar el futbolista del Real Madrid, en una nueva fecha despues de negarse a hacerlo durante sus vacaciones en Miami, a pesar de poder hacerlo por vía telemática desde su domicilio.

En este caso, a la salida del juzgado, la defensa del acusado formada por Manuel Izquierdo y Ramón Igual comentó que "no hubo ningún insulto a Vinícius. Se limitó, insisto, a reaccionar a una provocación constante de Vinícius durante todo el partido". "No tiene nada que ver con el racismo. Todos lo sabemos, pero no interesa decirlo. Es una reacción espontánea de mi cliente... Se está investigando a tres chavales de 18 años y mi cliente hizo un gesto de dos segundos, sin más, porque Vinicius provocó y él reaccionó", comentó la defensa del acusado en unas declaraciones recogidas por El Desmarque.

"Se pasó todo el partido haciendo gestos obscenos y dirigiéndose a la grada", comentó, recordando los gestos del brasileño hacia algunos jugadores del Valencia de "a Segunda, a Segunda". Sobre por qué no ha ido a declarar el extremo merengue, la defensa es clara: "creo que le importa poco esta historia. Se le ha ido de las manos".

"Un chaval de 18 recién cumplidos sobre el que sus espaldas se está haciendo cargar una presión social y mediática desproporcionada. No pierdan de vista que esto es una actuación y hecho futbolístico. Una grada de tensión que va con las pulsaciones a 100 por hora", justificó Ramón Igual. "Es notorio que hubo provocación por parte del futbolista. Es una tipología de futbolista al que le gusta entrar en provocaciones. Le adorna esto", concluyó el abogado.