Si no hay giro de guión de última hora, será el Elche quien se lleve el gato al agua o al menos eso parece. En el plano de las salidas, el Valencia CF tenía con Fran Pérez un proyecto que mimar y que cuidar. Por eso, si hacía las maletas había que elegir muy bien el destino y será el Elche quien disfrutará de uno de los jugadores con más proyección en el Valencia CF. Desde el Martínez Valero se ha presionado y se ha demostrado el interés por hacerse con los servicios del extremo y al final vestirá de franjiverde la 2023/24 si nada cambia.

No obstante la operación todavía no ha podido cerrarse, ya que según aseguran desde la entidad ilicitana, la llegada del atacante depende de que Rubén Baraja tenga un recambio para esa posición. El Valencia sigue a la espera de Sergi Canós, que no ha viajado a la gira norteamericana con el Brentford.

“Como dije, las negociaciones llevan su tiempo y sólo queda algún inconveniente por parte del Valencia, pero por nuestra parte está avanzado y sólo depende de que su club lo desbloquee”, explica Mario Óbolo, miembro del área deportiva ilicitana.

Así pues las negociaciones están avanzadas y a la espera de que se cierre definitivamente la cesión de Fran Pérez, un viaje que será de ida y vuelta al club de Mestalla. Ya en el pasado mercado de invierno rechazó salir a Segunda División porque sus once años vistiendo la camiseta del Valencia CF se transformaron en responsabilidad para ayudar a su equipo en un momento delicado, ahora llega el momento de salir para volver más fuerte.