Edinson Cavani no jugará en el Valencia CF la próxima temporada. Las partes ya están negociando los términos de la vinculación mientras que Boca Juniors parece tener todas las papeletas para ser el nuevo destino del delantero uruguayo, una posibilidad que conforme toma cuerpo está generando un importante revuelo en Buenos Aires, que espera con los brazos abiertos a uno de los mejores goleadores latinoamericanos de las últimas décadas. El todavía ‘7’ valencianista copa las páginas de noticias al otro lado del charco porque después de los últimos acontecimientos le ven más cerca que nunca de jugar en la Bombonera.

Ayer fue descartado por Rubén Baraja para el ‘stage’ de pretemporada y la noticia corrió como la pólvora también en Argentina. Cavani abandonó la Ciudad Deportiva de Paterna y, como de costumbre, se detuvo a firmar autógrafos y hacerse fotos con todos los aficionados allí presentes. De fondo, avanzan las negociaciones con el club para pactar los detalles de la rescisión del año de contrato que le queda. El club rechazó la primera oferta del jugador para desvincularse y le propuso darle la carta de libertad asumiendo única y exclusivamente una parte muy pequeña de su ficha. Las negociaciones siguen abiertas mientras tratan de ponerse de acuerdo para resolver esta situación.

La institución que tiene como vicepresidente al exfutbolista Juan Román Riquelme intentó contratar al ‘Matador’ hace varias temporadas y ahora aspira a ficharlo como la baza necesaria para completar una plantilla de entidad con vistas al gran sueño de la Copa Libertadores.

En ese contexto, un detalle emocionó este jueves a todos los seguidores auriazules: uno de los hermanos del jugador de Salto, Christian Cavani, publicó en sus redes sociales un mensaje pidiéndole que se sume a la plantilla de Boca. Una foto del ‘Matador’ vistiendo la camiseta del Boca y el mensaje «Dale, venite, Pela», en alusión al apodo por el que se conoce a Cavani en su localidad natal, publicados por el hermano del internacional uruguayo, elevaron los ánimos de los aficionados del Boca Juniors y llenaron de titulares la prensa argentina.

«El contundente posteo del hermano de Edinson Cavani sobre su pase a Boca que enloqueció a los hinchas» (La Nación); «Edinson Cavani, cada vez más cerca de Boca Juniors» (Infobae); «La decisión de Cavani en Valencia y el contundente mensaje de su hermano: ¿se acerca a Boca?» (Olé); «¡Venite a Boca!: el mensaje de Christian Cavani a Edinson que ilusiona a Riquelme» (TyC Sports) son algunos ejemplos.

Samu deshoja la margarita

El otro descarte que ya tiene asumida su marcha es Samu Castillejo, pero de momento no ha tomado una decisión con respecto a que camiseta vestirá la próxima campaña. Su preferencia en primera instancia siempre había sido continuar en LaLiga, pero tiene propuestas del extranjero. Besiktas le da la opción de continuar en el círculo del fútbol europeo, mientras que Abha Club le ha hecho una propuesta para recalar en Arabia Saudí, un campeonato que no para de fichar futbolistas.

La propuesta es de tres temporadas y es una alternativa que también seduce al jugador, que debe tomar una decisión entre las distintas ofertas con las que cuenta. El Valencia, que no pagó nada la temporada pasada cuando llegó libre procedente del AC Milan, no le pondrá ninguna dificultad para salir cuando el extremo malagueño decida en qué club quiere jugar. No está en los planes exigir ninguna compensación en forma de traspaso, sino que pueda irse con la carta de libertad.