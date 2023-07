Gennaro Gattuso, que abandonó al Valencia CF el pasado curso en una situación deportiva alarmante -justo antes de que Baraja asumiera el reto y lograra la salvación in extremis-rompió su silencio en una entrevista concedida para El Chiringuito en la que habla por primera vez sobre su sorprendente adiós de Mestalla, y que ha vuelto a hablar en una nueva parte de la charla con Pedrerol.

El técnico italiano pronto se ganó el cariño del público, que conectó gracias a su carácter y fuerte personalidad. Una relación de la que 'Rino' guarda "un buen recuerdo". "Noté el cariño de la afición, yo sabía desde el primer día que era un trabajo muy difícil", comentó aunque "para mí, ha sido un gran honor trabajar en un gran equipo".

Al ser preguntado sobre las dificultades de trabajar en un club como el Valencia, el transalpino, que sigue sin equipo tras su paso por la Capital del Turia, no dudó en reconocer la grandeza del Valencia. "Un club con su grandeza tiene que dar importancia a todo, no puedes hacer las cosas a mitad. Con 48.000 personas en el estadio, un equipo que cuando entras al vestuario, pisas Mestalla, en la Ciudad Deportiva... tiene un aroma a historia, y tienes que respetarla".

Del aficionado valencianista, reconoció una relación en la forma de vivir el fútbol "360 grados, igual que lo vivo yo", apuntilló. "LaLiga es muy difícil, si tú miras el Valencia cómo llegaba al último partido ha tenido mucha suerte de quedarse en Primera División", declaró el calabrés sobre el final de competición pasada.

¿Se sintió engañado?

Llegó el momento de mojarse para Gattuso, que fue preguntado por si se sintió engañado por Peter Lim, como fueron engañados en incontables ocasiones los anteriores entrenadores por la propiedad.

"No me engañó", comenzó, "pero con la temporada ya empezada, los últimos tres días de mercado, se fueron Carlos Soler y Guedes, dos jugadores importantes", lamentó. Además, recordó que "sabía que había dinero cuando se empezaba el mercado, teníamos que fichar dos o tres jugadores y no llegó ninguno", dejando muestras de su descontento.

Otro de los destalles, y no menores, es la amistad por todos sabida del entrenador transalpino y el magnate de Singapur, una relación que pudo acercar su contratación por el club de Mestalla. "No quería que la gente pensara que yo entrenaba al Valencia por ser amigo de Peter Lim. Yo soy un profesional, soy alguien al que le gusta el fútbol", concluyó.