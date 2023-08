Uno de los nombres propios de la pretemporada del Valencia no es otro que el de Fran Pérez. El extremo tenía las maletas hechas para marcharse cedido al Elche en calidad de cedido, con el objetivo de tener lo minutos tras un final de temporada con poca presencia. Sin embargo, la escasez de jugadores de banda en la plantilla, sumado a su gran rendimiento en los amistosos de preparación, frenaron su salida rumbo al Rico Pérez cuando estaba prácticamente hecho.

En ese sentido, el secretario técnido del club ilicitano, Sergio Mantecón, habló de esta operación, y del interés en el extremo en una rueda de prensa. "El Valencia es quien marca los tiempos, sabe nuestro interés", reconoció el componente de la dirección deportiva franjiverde. «Vamos a esperar un poco, porque es un perfil que nos interesa y nos gustaría tenerlo con nosotros», comentó.

Por el momento, el valenciano no va a salir del Valencia, al menos hasta que no haya fichajes en la zona de banda, algo que no parece cercano. A día de hoy, y sin contar a Castillejo que está en la rampa de salida, Fran Pérez es el único jugador natural en la demarcación de banda derecha, ya que Diego López cuenta como delantero en el esquema de 4-4-2 que quiere seguir llevando a cabo Rubén Baraja.