El Trofeo Taronja siempre es el escenario ideal para la puesta de largo del Valencia CF ante su afición en vísperas a dar el pistoletazo de salida a la nueva temporada. Este año no será distinto, aunque sí con el nivel de incertidumbre más alto que nunca tras un primer mes de mercado difícil de calificar. Pepelu será la única cara nueva y Baraja presentará en Mestalla a una plantilla incompleta y repleta de canteranos a menos de una semana de la primera jornada de liga ante el Sevilla.

El encargado en esta 55 edición de medir el nivel actual del Valencia será el Aston Villa de Unai Emery, un viejo conocido de la casa que dirigió en la capital del Turia durante cuatro temporadas entre 2008 y 2012. Se trata de una prueba de una exigencia alta. El cuadro de Birmingham terminó el curso pasado en séptima posición en la Premier League, la liga más competitiva del mundo, y jugará competición europea esta campaña. Además, llega tras golear en su último partido de pretemporada a un rival del enjundia como la Lazio de Maurizio Sarri.

Para el Valencia, en cambio, el salto de nivel es grande. Hasta ahora en pretemporada se ha medido solo a rivales de menor talla. Nottingham Forest, Spartak Trnava, St. Gallen, Alavés y Nàstic de Tarragona han sido los test y, eso sí, todos ellos se han resuelto con victoria. Además con el signo positivo de que el equipo de Baraja únicamente ha encajado dos tantos. Será la cuarta ocasión que un equipo inglés dispute el torneo valencianista. El último, en el año 2009, fue el Arsenal y el partido se resolvió con un 2-0 que dejó el cetro en Mestalla. Míchel y Villa anotaron los goles. Aquella fue la última de las tres derrotas que han sufrido los equipos ingleses en el Trofeo Taronja. Y es que ninguno de los participantes (Blackpool, Luton Town y Arsenal) consiguió vencer.

A falta de fichajes, será una nueva oportunidad para todos los canteranos que han participado a lo largo de la temporada. El Pipo les ha dado mucha importancia y, mientras no lleguen refuerzos, no tendrá más remedio que seguir haciéndolo. Sobre todo en la zona de ataque, donde han destacado sobre todo Hugo González, Pablo Gozálbez o Martín Tejón, todos ellos con un papel muy importante en el filial de Angulo. Por supuesto han hecho lo propio Diego López y Alberto Marí, aunque tras el final de la temporada pasada pueden ser considerados perfectamente como jugadores del primer equipo. El ‘9’ ilicitano, por cierto, no podrá participar en el Trofeo Taronja ni en los primeros meses de liga debido a la rotura en el recto femoral que sufrió en pretemporada y que le obligará a pasar por quirófano para iniciar su recuperación.

Este varapalo ha complicado todavía más el ya de por sí rompecabezas del Pipo en la delantera. De hecho confeccionarla será una de las grandes dudas para el partido de esta noche. Hugo Duro y Diego López parecen fijos y la duda radica en quién les acompañará, siendo Fran Pérez y Jesús Vázquez las opciones a priori más probables. Todo puede variar en función del esquema por el que opte el técnico. En los amistosos disputados hasta el momento ha probado tanto un 4-4-2 como un 4-3-3. La novedad de Almeida, que debutó esta pretemporada en el último partido ante el Nàstic, tendrá mucho peso en su decisión final.

La afición habla

Todo apunta a que será un Trofeo Taronja con menos público del habitual. La temporada pasada ya hubo un bajón en las gradas con respecto a años anteriores y esta edición parece que sigue el mismo camino, incluso peor. Las últimas informaciones hablan de 20.000 entradas vendidas. En las horas previas al choque el número incrementará pero no será un recibimiento por todo lo alto. El partido arrancará a las 21 horas pero las puertas estará abiertas a las 19:30 horas. Como novedad, esta edición también servirá para dar a conocer los diferentes proyectos que lleva a cabo la Fundación VCF y concederle el mérito que merece. Los proyectos Escoles Cor Blanquinegre, VCF Inclusivo ADN Mestalla Solidari y el departamento de Patrimonio Histórico serán también protagonistas del gran día.