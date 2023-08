Tras una planificación de la temporada 2022/23 que llevó al equipo al borde del abismo, los responsables del Valencia Club de Fútbol son conscientes de que los refuerzos del año pasado no encajaron en el contexto del equipo y, un mercado de verano después, solo permanecen en el equipo dos jugadores de las nueve caras nuevas que llegaron al conjunto de Mestalla en la pasada temporada. Son los casos de Cenk Özkacar y de André Almeida. El mal rendimiento de alguno de ellos y el hecho de no firmar en propiedad como ‘modus operandi’ habitual lleva al equipo a no tener prácticamente continuidad en la confección de sus plantillas, que cambian de fisionomía de forma drástica y que decrecen su nivel de manera progresiva. Las otras siete incorporaciones vivirán la próxima temporada lejos de la Avenida de Suecia.

Las causas de que la mayoría de estos futbolistas no continúen en el club se debe a varias cuestiones. Una de las principales es el gran número de jugadores cedidos que hubo en plantilla la pasada campaña. Hasta cinco fichajes llegaron en forma de cesión y solamente dos lo hicieron con opción de compra. Por un lado, la cláusula de Cenk sí se ha ejercido, pero la de Justin Kluivert no se pudo efectuar y, a pesar de ser uno de los efectivos más importantes en la anterior temporada, el Valencia CF no ha podido prolongar su estancia en la Capital del Túria ante su inoperancia económica. Nico González y Samuel Lino, por su parte, tampoco han seguido porque el Valencia no tiene la capacidad para retenerlos en plantilla e Ilaix Moriba por bajo rendimiento. Otros de los puntos a tener en cuenta son las operaciones de los jugadores adquiridos en propiedad durante la 22/23. Ninguno de los tres fichajes ha dado buenos resultados y la secretaría técnica ha tenido que corregir esto en este verano. A Edinson Cavani, que estaba llamado a ser uno de los grandes fichajes en los últimos años, se le ha tenido que buscar una salida que ha sido algo compleja y que, además, no ha sido fácil de asumir dentro del marco económico. Otro que se ha marchado ha sido Iago Herrerín, que se ha marchado al AEK Larnaca tras su breve estancia en Mestalla. Por último, respecto a los jugadores adquiridos en propiedad del año pasado, Samu Castillejo está descartado por el técnico y el club quiere que salga para liberar espacio a nivel salarial. El malagueño ha acabado siendo uno de los descartes de Rubén Baraja y, a pesar de querer encontrarle salida, la realidad es que el club se encuentra ante una operación complicada debido a que su contrato finaliza en 2025 y es una de las fichas altas de la plantilla. André Almeida, la mejor noticia El único fichaje que sigue después de dar buen resultado es André Almeida. El portugués recaló procedente de Vitoria de Guimaraes y a pesar de haber tenido altos y bajos sí ha demostrado tener un buen nivel en momentos delicados. Su paso al frente se refrenda también desempolvando un dorsal ‘10’ que dejó huérfano Carlos Soler con su marcha al Paris Saint Germain y se espera que sea uno de los vectores más importantes del juego del equipo de Rubén Baraja. En principio actuará en la mediapunta por delante de Pepelu y Javi Guerra, aunque también es una herramienta para el doble pivote. Hugo Duro es otro caso También sigue Hugo Duro, por el que se ejecutó la opción de compra el pasado verano, pero técnicamente no fue una cara nueva ya que estuvo a las órdenes de José Bordalás como cedido una temporada antes. Su rendimiento no fue bueno, pero de los delanteros es el que Baraja va a tratar de recuperar para la causa.