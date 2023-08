El técnico del Sevilla José Luis Mendilibar ha pasado por sala de prensa para analizar el partido contra el Girona y repasar la actualidad del club. Uno de los nombres propios de los que ha hablado es Rafa Mir. El entrenador hispalense ha asegurado que si se queda el delantero de "maravilla" después de las declaraciones del director deportivo Víctor Orta en las que afirmó que "creo que va a ser delantero del Sevilla a día 2 de septiembre".

“Hay jugadores que están sin ficha, otros con ficha pero en la puerta de salida, otros que han venido clubes y no han salido tampoco... Hasta el 1 de septiembre va a haber un montón de cosas de esas. Ahora no puedo contar con Idrissi porque no tiene ficha, pero sí con Rafa Mir. Es verdad que no ha jugado titular, pero llevamos tres partidos de competición. Dos malos, es verdad, y uno muy bueno entre medias. Parece que ya ha pasado la mitad de la temporada y hay gente que no ha jugado nada. Vamos a dar tranquilidad al que ha jugado. Esto no es tirar piedras a ver si sale cara o cruz. Con Rafa estoy tranquilo y le tengo que sacar el máximo provecho. Si se queda, contento, de maravilla: no tengo nada en contra de él ni de nadie”,dijo Mendilibar.

El director deportivo Víctor Orta declaró que "Desde Valencia están retransmitiendo la negociación, pero a día de hoy Rafa Mir es delantero del Sevilla FC y creo que lo va a seguir siendo a partir del día 2 de septiembre".