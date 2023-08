"El culebrón del verano en el Valladolid", como lo ha catalogado el director deportivo pucelano, Domingo Catoira, en la rueda de prensa de presentación de Marcos André como nuevo jugador del Real Valladolid. El delantero brasileño finalmente fue traspasado al cuadro vallisoletano, tan solo dos años de firmar con el Valencia por 8,5 millones. El punta regresa al José Zorrilla por una cantidad cercana a los dos millones por el 40% de los derechos del jugador.

"Sabía dónde quería estar", comenzó diciendo el hispano-brasileño en su presentación. "La decisión nunca ha sido un problema, estaba ansioso por poder venir", comentó sonriente al vestir de nuevo los colores del Valladolid. El delantero de Coroatá reconoció que hizo fuerza por salir del Valencia, "le apretaba a mis agentes para poder venir aquí", en lo que fue una operación que se alargó más de la cuenta, al igual que la de Amallah haciendo el camino inverso rumbo a Mestalla, en este caso cedido con opción de compra, como ha confirmado el director deportivo pucelano, no obligatoria. "Estoy muy contento por estar en un club que ha apostado tanto por mí", continuó.

Su paso por el Valencia

"No estoy decepcionado, he estado dos años y me lo tomo como un aprendizaje", comentó sobre su estancia en el Valencia. "Por muchas circunstancias no ha salido como queríamos. Si las cosas no han salido allí estoy seguro que de que aquí saldrán bien", apuntó. Marcos André reconoció que está en un mejor momento de madurez de cuando llegó hace dos años. "Vengo con la cabeza mejor que cuando me fui y estoy seguro que todo lo que aprendí allí lo pondré en práctica aquí".

Sobre el por qué no salieron las cosas como se esperaba, el ariete comentó que "puedo contar muchas cosas... pero bueno estoy aquí y estoy muy feliz. He vuelto a tener la alegría que hacía mucho tiempo que no tenía", finalizó Marcos André.