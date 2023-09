El Valencia y LaLiga española tiene una nueva estrella: Javi Guerra. El centrocampista ha dejado atrás su condición de ‘jugador revelación’ y se ha instalado entre los grandes del campeonato a base de fútbol, personalidad y goles. De golazos en su caso. Su sobresaliente actuación contra el Atlético de Madrid no ha pasado desapercibida para nadie. El de Gilet se ha consolidado como uno de los pilares del equipo y de los nuevos ídolos de Mestalla. El valencianismo celebra su crecimiento en un final y un arranque de temporada ilusionante para el club y para la selección. En las Rozas lo siguen de cerca. Javi no para de derribar puertas. Su techo no existe. El Valencia tiene un diamante en bruto que cada día brilla más.

Javi Guerra se ha convertido por méritos propios en uno de los nombres propios del campeonato. Su influencia en el juego del Valencia cada día es mayor. El canterano cogió la bandera de la salvación la temporada pasada con aquel gol al Valladolid que ya forma parte de la historia del club. Este año solo tardó dos jornadas en ganarse la titularidad de Rubén Baraja. El centro del campo ya es propiedad suya. El Pipo y Mestalla se agarran a él. Como para no hacerlo. Javi lo tiene todo. Su abanico de recursos en muy completo. Abarca mucho campo, recupera balones, tiene desplazamiento en largo, rompe líneas y se asoma al balcón de área con tanta zancada como precisión para dar el último pase y marcar. Guerra cuenta sus goles por golazos: al Valladolid en aquel golpeo para el recuerdo, al Sevilla en su faceta de llegador y al Atlético con una auténtica obra de arte. Dos con los derecha y uno con la zurda. Dos fuera del área y uno desde dentro. 3 goles en 15 partidos y los tres sirvieron para ganar 9 puntos. Vídeo: Así fue el golazo de Javi Guerra al Atlético de Madrid Baraja está siendo clave en el proceso de crecimiento de Guerra. El Pipo es su gran valedor desde que tuvo la valentía a temporada pasada de sentar a Hugo Guillamón y darle la oportunidad. Desde entonces, es fijo en los planes del entrenador. Javi reconoció el sábado que el técnico es quien le anima a disparar desde fuera del área. Un consejo que, visto lo visto, le está haciendo mejor. «Vamos poco a poco, a seguir creciendo y la verdad es que estoy teniendo un poco de suerte al tirar a puerta. Esto me anima a seguir creciendo y coger confianza», decía. Renovado hasta junio de 2027 y blindado con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros, Javi se ha erigido en la bandera de este Valencia junto al capitán José Luis Gayà. Juntos tiran del carro de este Valencia venido a menos por Lim para el orgullo de Mestalla y la admiración del fútbol español. En boca de todos A Javi Guerra le llueven los elogios y las comparaciones de todas las partes. Al exjugador del Valencia Fernando Morientes le recuerda a Kaká. «Es muy elegante con el balón en los pies y después tiene esto. Orienta muy bien el cuerpo, deja el balón lejos del defensor. Tiene unas trazas parecidas a las de Kaká. Pero después define muy bien y es inteligente en esas zonas donde a jugadores de su demarcación se les apaga la luz», decía.