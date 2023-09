Al filial se le vuelve a escapar el triunfo sobre la bocina

El Valencia Mestalla sigue sin poder celebrar la primera victoria de la temporada en el Antonio Puchades. Este domingo lo tuvo al alcance de la mano ante la Penya Independent, pero se volvieron a escapar los tres puntos en el último tramo del choque, tal y como ocurrió en la primera jornada ante el Andraxt en el mismo escenario.

El inicio del partido fue prometedor, con un Mestalla convencido del guion que debía seguir para quedarse con los tres puntos. Los visitantes, un equipo balear recién ascendido, salió a sorprender y fijó una presión de balón alta para incomodar la salida de los de Angulo. Con paciencia el filial valencianista buscaba sus oportunidades y empezó a disponer de ellas. Hugo González fue el jugador más activo de los primeros cuarenta y cinco minutos, buscando hacer daño por banda e incluso finalizando alguna acción que entrañó peligro. Eran los mejores minutos del Mestalla pero no pudo mover el marcador antes del descanso.

En la segunda parte el filial no bajó ni una marcha y encontró su premio. Poco después del minuto 60 Hugo González recibió dentro del área un balón de Carlos Alemán y tuvo la pausa para deshacerse de dos rivales y colocar el esférico en la portería. Los de Angulo manejaron bien la venataja e incluso pudieron ampliarla, pero la fortuna no cayó del lado local y la Penya se encontró con una acción afortunada en los minutos finales. Carlos Alemán marcó en su propia portería el gol que definió el marcador final. En Mestalla aún intentó salvar los tres puntos pero no estuvo acertado en las oportunidades que tuvo en el tiempo de descuento. Reparto de puntos y el Mestalla ya suma cinco de nueve posibles.