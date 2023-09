Miguel Zorío, exvicepresidente del Valencia CF, ha querido salir al paso de las diferentes declaraciones de algunos responsables políticos del Ayuntamiento de Valencia en relación con el convenio urbanístico del nuevo y viejo Mestalla: “Es fundamental que nuestros regidores, tanto del gobierno como de la oposición, cumplan con las responsabilidades que les marca la legislación vigente, y que no intenten sacar rédito electoral a un problema del que el único responsable es Peter Lim. Los concejales no son jueces que determinan si les gusta o no lo que dice la ley de contratos del estado. Los concejales deben hacer caso a los dictámenes que ya han emitido los servicios jurídicos del Ayuntamiento y de la Generalitat, y que han sido demoledores: los incumplimientos del club de Peter Lim son gravísimos, por eso se anuló la ATE y por eso la ley impide que se firme un nuevo convenio. Los concejales también son responsables con su patrimonio personal de sus votaciones, según dice la legislación de régimen local, y si votan a sabiendas de que su voto es injusto (y todos tienen esos informes) es voto se convierte en prevaricación. El Ayuntamiento es responsable de que un recinto como el viejo Mestalla que alberga a 45 o 50 mil espectadores cada domingo, cumpla con las mínimas medidas de seguridad, se ejecuten las sentencias firmes del Tribunal Supremo y tenga la licencia de actividad que hasta un bar de pueblo necesita, y si todo eso no se cumple y un día hay una desgracia, más de uno lo va a lamentar. Por eso cuando oigo que podemos seguir en el viejo estadio, que podemos demoler el nuevo o que los incumplimientos de Peter Lim son calderilla, que se reúnen sin luz ni taquígrafos, con promotores que han incumplido la ley para acordar un contrato urbanístico que permitirá a Peter Lim pegar un pelotazo, solamente me queda recordarles que van a tener que cumplir la ley si o sí, y las razones son tan contundentes como numerosas:

: debería asumir indemnizaciones millonarias con los viejos propietarios de los terrenos, los vecinos y el propio club. En la firma de ese convenio habría que analizar jurídicamente las posibles incompatibilidades existentes entre los concejales y asesores del Ayuntamiento que participaron votando a favor de la venta a Peter Lim o de los que pertenecen a la empresa que dirigió el proceso de venta. Miguel Zorío, recuerda que el número 91 del BOP publicó el incumplimiento clamoroso por parte de Peter Lim de las condiciones y plazos de ejecución estipulados en la ATE, con incautación de las garantías prestadas. El Ayuntamiento de València (no un grupo político) pidió la nulidad de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) del nuevo Mestalla tras los reiterados incumplimientos por parte de Peter Lim en los plazos administrativos marcados en el acuerdo urbanístico. Por otra parte, la Abogacía de la Generalitat, a cuyo frente estuvo algún concejal del equipo de gobierno actual, ya concluyó que el Consell debía resolver el contrato de la ATE por graves incumplimientos del promotor, y eso es un dictamen jurídico emitido por expertos en derecho administrativo. A partir de ahí la ley de contratos del estado es clara y meridiana. Miguel Zorío recuerda que “el artículo 71 de la LCSP recoge un catálogo de prohibiciones por el que las empresas como la SAD de Peter Lim no puede contratar de nuevo con las entidades previstas en el artículo 3 de la LCSP, es decir, aquellas que se consideran que forman parte del sector público, incluido el Ayuntamiento de Valencia. Y si se incumple esta prohibición, se cometerá un clarísimo delito de prevaricación. Concretamente, la ley prohíbe firmar un nuevo convenio urbanístico cuando la empresa (Valencia CF de Peter Lim) incurra en alguna circunstancia que se determina a continuación: Dejar de formalizar el contrato adjudicado a su favor en los plazos indicados en el artículo 153 de la LCSP, por causa imputable al adjudicatario. Peter Lim no ha cumplido los plazos . Lo dice la Abogacía de la Generalitat y del Ayuntamiento de Valencia.

. Lo dice la Abogacía de la Generalitat y del Ayuntamiento de Valencia. Incumplir con dolo, culpa o negligencia las cláusulas esenciales del contrato o las condiciones especiales de ejecución, cuando el incumplimiento fuese considerado infracción grave en los pliegos o el contrato. Peter Lim no ha cumplido el contrato ATE . También lo especifican los dos órganos jurídicos mencionados.

. También lo especifican los dos órganos jurídicos mencionados. El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y de los plazos parciales fijados por la Administración. Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados, el contratista hubiera incurrido en mora por causas imputables al mismo, la Administración podrá optar por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades económicas. Así lo establecía el artículo 113.4 del TRLCAP: “cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía”. Peter Lim debe indemnizar a todos los valencianos, tal y como dice el dictamen jurídico del Ayuntamiento de Valencia. En definitiva, finaliza Miguel Zorío de Marea Valencianista, “es blanco y en botella. No se puede firmar un nuevo contrato con Peter Lim, que además de incumplir el contrato ATE, ha visto como su Cristiano Ronaldo fue condenado por delitos contra el fisco; que ha visto como su empresa Mint Capital ha estado en el centro de ese montaje de blanqueo, con Layhoon a la cabeza; que ha usado mano de obra infantil parra hacerse millonario; que engañó a decenas de miles de socios del Raffles Club Town de Singapur para pegar un pelotazo; que ha usado el dinero del Valencia CF para salvar al Benfica de Mendes, que tiene en paradero desconocido la empresa propietaria del Valencia CF, que tiene abierta una offshore en Singapur incumpliendo un acuerdo de la Junta General de Accionistas del VCF, etc. Por todo ello la Alcaldesa y todos los grupos políticos del Ayuntamiento, deben pegarle un portazo en la cara a este personaje, un portazo con la ley de contratos del estado. Por todo ello la Alcaldesa y el resto de conejales, deben diferenciar entre ayudar al Valencia CF y a los valencianistas, y ayudar a un personaje como Peter Lim”.