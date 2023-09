El lateral izquierdo del Valencia Jesús Vázquez se sometió este miércoles a diversas pruebas ante la falta de mejoría de las molestias musculares que arrastra desde hace días. En la primera semana de parón de la Liga por los compromisos de las selecciones, Vázquez trabajó principalmente en el gimnasio aquejado ya de estos problemas. Después, aunque se unió al equipo en el tramo final de la preparación del choque que ante el Atlético de Madrid y llegó a calentar para entrar desde el banquillo en el mismo, finalmente no lo hizo al no tener buenas sensaciones. No ha salido aún al césped.