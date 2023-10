01·10·2023 23:07

Valoración del partido

"Podemos buscarle muchas excusas, como que nos faltan laterales. Pero lo que ha pasado hoy es que no hemos estado al nivel de la exigencia que tenemos que tener. Si no estás bien en facetas como la contundencia defensiva o estar juntos o presionar... Si todo esto no lo haces y además en dos balones parados te hacen dos goles, es imposible no ganar, sino competir. Nosotros o vamos al 200% en cada partido, juegue quien juegue y esté quien esté, o no tienes ninguna opción".

Endeblez defensiva y parecido al año pasado. ¿Qué ocurre?

"No tiene sentido nuestro balón parado. Teníamos cuatro centrales más Pepelu. Cuatro o cinco jugadores de más de 1.85. Han sido dos acciones mal defendidas. En la primera es un rechace por no estar pendientes de la segunda acción y luego en el segundo gol, el sexto hombre del rechace es el que te hace el 2-0. No es excusa. Trabajamos el balón parado, hoy sí teníamos centímetros y hoy ha sido una cuestión de concetración. El Betis al final ha sido superior en el juego. Se admite. Pero en el balón parado es cosa de concentración y no podemos buscar excusas"

¿Hasta qué punto ha podido pasar factura el aspecto mental por el cúmulo de bajas?

"Tenemos que entender que juegue quien juegue o esté quien esté o participe quien participe tenemos que ir a tope desde el principio. No nos queda otra para sumar. El Betis ha sido mejor que nosotros y ganan de forma merecida"