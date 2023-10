Cinco millones gastó el Valencia CF el pasado verano en ejecutar la opción de compra de Cenk Ozkacar. El discurso de ‘gasto mínimo’ con el que Meriton opera cada verano no se adoptó en la decisión de comprar a un futbolista que, ciertamente, de momento no está ni cerca de justificar su precio.

El contexto del Valencia, además, no solo no ayuda sino que perjudica. La pésima planificación deportiva de Layhoon, Corona, Solís y compañía ha provocado que Rubén Baraja no disponga de una plantilla en condiciones para competir en Primera División y que tenga que hacer malabares para armas un once en cuanto hay problemas con las lesiones.

Punto débil de la defensa

De momento, la solución a las bajas de Gayà y Jesús Vázquez en el carril izquierdo es Cenk. El partido de este domingo ante el Betis no hizo más que confirmar que el defensa no está preparado para rendir en esa demarcación. El Betis lo sabía y su plan fue muy evidente. Descarado incluso. Cada vez que la defensa conectaba con el centro del campo la consigna de Pellegrini era la de buscar al joven Diao para buscarle las cosquillas al turco. Vaya si lo hizo. Tanto él como Bellerín y también Isco. Esa banda fue un filón para el Betis. En la segunda mitad Cenk se rehizo mínimamente y sufrió menos.