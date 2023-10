Layhoon, centro de operaciones

Layhoon Chan no solo es presidenta del Valencia CF. También tiene una presencia notable en algunas de las empresas que cuentan con una réplica en Singapur, como el caso de Kestrel Capital. Es una empresa relacionada con Meriton Holdings con sede fiscal en Kenia aunque no tiene ningún trabajador en este territorio ni actividad empresarial reconocida. No es el único país con control financiero más laxo que tendría a Meriton Holdings alrededor, algo que además, en el caso de los paraísos fiscales, apunta directamente al Nuevo Mestalla y a ese nuevo convenio que está por firmar. El caso de Kestrel no es el único ni mucho menos: McClaren Group Limited, MYFB, Old Traford Supporters Club Limited o Project 92 son algunas otras empresas con presencia de la presidenta actual en las mismas y con movimientos dudosos.

De hecho, Layhoon tiene o ha tenido el cargo de Consejera en Kestrel Capital (East Africa) Ltd y en MUFB (Asia) Pte Ltd, mientras que es directora de Old Trafford Supporters Club Limited, CG Hospitality Management Limited, Project 92 Limited y McClaren Limited. La primera de ellas tiene sede en Kenia y existen hasta 20 sociedades con denominación Kestrel dadas de baja en Singapur. Por su parte, en el caso de MUFB, es la sociedad titular de acciones Manchester United FC y ostenta los derechos del club para su explotación de bares, restaurantes, etc. Por su parte, CG Hospitality tiene idénticos directivos que HSBC Bank y en el caso de Project 92 Limited, Layhoon fue directiva en 2014/15 y David Beckham, con quien tiene una gran relación Peter Lim, lo fue en 2019.