La selección española sub-21 de los valencianistas Javi Guerra, Diego López y Fran Pérez no pasó del empate a cero en el amistoso que disputó en Taskent ante Uzbekistán. La Rojita impuso su superioridad ante los locales sobre todo en la segunda mitad, pero su pudo traducir su dominio en goles. Los de Santi Denia disfrutaron de las ocasiones más claras en un encuentro marcado por el mal estado del césped que sirvió para preparar el partido verdaderamente importante de este parón internacional de octubre el martes 17 frente a Kazajistán (15:30 horas) correspondiente a la fase de clasificación para el Europeo Sub-21 que se disputará en 2025.

Santi Denia apostó por dos onces diferentes en cada parte. Solo repitió Rafa Marín en el centro de la defensa. Los ‘niños’ de Rubén Baraja fueron protagonistas y demostraron el buen momento por el que atraviesan. El seleccionador apostó por Diego López en el once titular. El joven asturiano dejó detalles de calidad aunque no pudo desplegar su fútbol ante un conjunto uzbeko (con ocho jugadores del FC Olympic de Uzbekistán en el once inicial) que hace seis días certificó su tercer lugar en los Juegos Asiáticos y que dejó buena imagen en los primeros 45 minutos. Solo Gabri Veiga se acercó con peligro al área rival con un disparo al travesaño en el minuto 17.

La sub-21 dio un salto de calidad después del descanso. Javi Guerra desde el centro del campo y Fran Pérez en la banda derecha revolucionaron el encuentro. Los dos jugadores le imprimieron una marcha más al equipo, junto a Fermín y Diao, y tuvieron en sus botas el gol de la victoria. Fran, rápido, vertical y atrevido como siempre, se encontró con el larguero en un disparo desde la frontal después de una buena acción individual. El extremo (entró por Ilias Akhomach) supo leer el partido, tomó decisiones acertadas y llamó una vez más a la titularidad en su segunda internacionalidad. También pide paso Javi Guerra. El de Gilet mejoró a Pablo Torre en el centro del campo y fue de menos a más. El valencianista, con el ‘dorsal 6’ a la espalda’ dejó un par de sus arrancadas características, tuvo un rifirrafe con el ‘9’ rival y estrelló un balón al palo en la última jugada del partido con un disparo desde la frontal que desvió un defensor local.