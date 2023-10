"Layhoon es la lugarteniente de confianza de Peter Lim"

Layhoon Chan es mucho más que una simple empleada de Peter Lim. Se trata de una relación de décadas cimentada por la confianza que le profesa el máximo accionista y por la inquebrantable lealtad que le presta la actual presidenta del Valencia CF. A día de hoy la directiva da la cara en Mestalla por el empresario singapurense y su negligente e impopular gestión, pero ya en su momento hizo lo propio para tratar de exonerarle en el juicio por la estafa del Raffles Club, tratando de convencer al juez de que su papel dentro de esta empresa era el de un mero «consultor» en lugar del director en la sombra o de facto del propio club, como así le señalaban los demandantes. En la sentencia de un juicio posterior (2010), a la que también ha tenido acceso Superdeporte, por una cuestión relativa a la costas de este caso, a Layhoon incluso se le califica textualmente como el «lugarteniente de confianza» de Peter Lim.

Y es que una parte importantísima de este juicio, el más largo de la historia de Singapur en su momento, se centró en dilucidar precisamente eso, si Peter Lim, que en el momento de la estafa no formaba parte oficialmente del accionariado de ‘El Club’, era en realidad el director en la sombra. En el texto de la sentencia primero se desarrolla la terminología jurídica para definir esta figura y posteriormente concluyen que en efecto era la persona que marcaba las directrices en base a los testimonios de los diferentes interrogados, además de las declaraciones del propio Lim, que admitió tener una «posición dominante».

Esa posición dominante la empleó, por ejemplo, para ‘colocar’ a Layhoon dentro del proyecto. La propia sentencia explica que en 1996 Layhoon había sido designada «siguiendo las instrucciones de Peter Lim» como interventora financiera de RTC: «Ella supervisaría el funcionamiento del departamento de cuentas de RTC y también estaba a cargo de supervisar los departamentos administrativo y de membresía».

Cuando llegó el momento de defender a Peter Lim de la demanda, la que hoy es su cara visible en la entidad valencianista no dudó en tratar de apoyar la versión de que era un mero «consultor», aunque cayó por su propio peso. En el interrogatorio Layhoon empezó apoyando esta idea, pero cuando le preguntaron por un contrato de consultoría en el que se reflejase el ámbito de trabajo de Lim, confesó que no existía «ningún acuerdo escrito». En Mestalla ya es sobradamente conocido que el magnate singapurense no es muy ‘amigo’ de reflejar las responsabilidades de manera escrita, ya que en el momento del proceso de venta no recogió en ningún texto de carácter vinculante todos los compromisos deportivos y económicos que prometió para que su oferta fuese la elegida.

Lo que sí confesó en las siguientes preguntas es que el alcance de su trabajo era tal que «no se tomaron decisiones importantes en RTC sin su consentimiento», momento que el interrogador aprovechó para decirle que eso no es precisamente un consultor, ya que las decisiones en una empresa las tomas los accionistas. Ahí es cuando Layhoon apela a que hay una «zona gris» en la denominación de Lim dentro de RTC porque «cuando se abra el club» tendrá una posible participación del cuarenta por cien. Porque, en efecto, y como posteriormente se demostró, sus acciones las tenía en fideicomiso otro accionista, en concreto Lawrence Ang, que las mantenía ‘a salvo’ durante el proceso de divorcio.

Queda acreditado que efectivamente era el director en la sombra con el testimonio de los otros demandados. En concreto Dennis Foo, otro de los accionistas, que respondió un escueto «sí» cuando le preguntaron si Lim era «aquel a quien hay que obedecer» y que decidía, por ejemplo, en «nombramientos clave» -como el de Layhoon- y equiparó su poder solo al de Ang, poseedor de otro cuarenta por cien de las acciones. Para dar una definición exacta del peso de Lim en la organización, Foo dijo que si había que tomar una decisión: «Tenemos que preguntárselo, pero él no tiene que preguntarnos a nosotros». Trazando otra analogía con la actual situación del Valencia, las decisiones de RTC dependían directamente del famoso ‘OK’ de Lim, una aprobación que él no necesitaba.