Esta mañana ha tenido lugar en el despacho del Ayuntamiento de José Marí Olano una reunión entre el concejal de Grandes Proyectos del Partido Popular y la plataforma Libertad VCF. Se ha tratado de un encuentro informativo sobre el Nou Mestalla tras el terremoto político originado a través de las últimas entregas de Meriton Confidencial por parte de SUPER.

Tras la reunión, el abogado de Libertad José Pérez ha explicado a la prensa el grueso de la conversación con el edil popular. El miembro de la plataforma ha expuesto su sorpresa ante lo que él ha definidio como "desconocimiento" por parte de Olano en relación a los temas que marcan la más estricta actualidad del Valencia CF: "Le hemos preguntado si el Ayuntamiento de Valencia, en caso de que la ciudad se presente a sede del Mundial, tendría que avalar los plazos de construccion y desconoce la situación. Le he transmitido si no le parecía importante y ha dicho que 'relativamente importante'. Es crucial saber si el Ayuntamiento va a ser el último garante de que se cumplan los plazos. Nos sorprende muchísmo el desconocimiento sobre muchos temas, sobre el proceso de venta, sobre cómo han empequeñecido al club, sobre la situación financiera, sobre lo que implicaría ser sede del Mundial, sobre si tendrían que avalar los plazos de construcción. Me sorprende que estén reparando la concesión del convenio, de un beneficio económico para el Valencia y desconozca estos temas".

Mensaje a María José Catalá

José Pérez también se dirigió a la actual alcaldesa de Valencia y le cuestionó sobre cuál va a ser su forma de actuar de ahora en adelante. "Van a tener que avalar ante la FIFA los plazos de construcción y no lo conocen. María José Catalá ha dicho que no se van a volver locos para presentarse al Mundial. No entiendo estas prisas. Las prisas solo se incumplirían por un problema urbanístico de los vcinos de Benicalap, que no se soluciona metiendo máquinas en la Avenida de Cortes Valencianas. Se soluciona innaugurando un estadio. Se lo hemos contado en el despacho, se puede dar el caso de que haya un estadio construido y no haya una sociedad anónima deportiva que pueda mantenerlo. El barrio tendría un fantasma de muchos metros, de 60.000 asientos de capacidad".

"El problema es la viabilidad del Valencia. Depende mucho de qué política quiere hacer el Partido Popular en Valencia. María José Catalá tiene dos caminos: replicar las políticas del 'pelotazo', replicar la política del proceso de venta, de seguir haciendo politica reuniéndose en despachos de Madrid donde no hay valencianistas ni nadie que entienda el problema. O hacer una nueva política, un nuevo PP, donde sea una alcaldesa diferente, de escuchar al valencianismo y a la sociedad. En unas declaraciones de hace poco, cuando fue interpelada sobre si estaba dispuesta a ayudar a que el Valencia fuera recuperado por la Sociedad valenciana, ella tiró mano de ideología y eso es porque no tiene argumentos. Hay una disyuntiva que tiene la alcaldía es si seguir con la política de los pelotazos, replicar un proceso de venta 2.0 o escuchar a la sociedad valenciana y recuperar el valencia, que es un buen de interés cultural y social".