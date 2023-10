13:04

Situación de Canós y Almeida y la sala secreta del VAR

Sinceramente no tengo información como para poder opinar de esa situación, no te lo sabría decir, no sé si estaba, si no estaba ni para qué es. Cuando no tengo información no suelo opinar.

El parón nos ha dado la posibilidad de recuperar jugadores que estaban lesionados. El tiempo de espera nos ha dado la posibilidad de que haya jugadores que estaban con molestias y ahora están bien. Mañana decidiremos y veremos las opciones. Sergi está mejor, tiene buena dinámica y en cualquier momento puede participar. El que no puede estar es André porque sigue teniendo molestias en la espalda y tenemos que tener paciencia.