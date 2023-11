Los niños del Pipo quieren la Copa

Tranquilo en la Liga y firme en la Copa del Rey. El Valencia CF no dio opción a la campanada en Las Gaunas, impuso su superioridad sobre la UD Logroñés y se clasificó para la segunda ronda de la competición del KO. El joven equipo de Rubén Baraja se tomó la eliminatoria en serio desde el primer minuto, no pecó de confianzas a pesar de tener un rival de Segunda RFEF en frente y, lo más importante, demostró por encima de todo que tiene hambre de Copa. El torneo no estorba. Al revés. Motiva. El Pipo y sus niños la quieren. Anoche dieron el primer paso para intentar llegar lo más lejos posible.